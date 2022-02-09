Lady GaGa失落奧斯卡提名大方祝賀其他入圍者

《第94屆奧斯卡金像獎》昨日公布提名名單，百變天后Lady GaGa未能憑《GUCCI名門望族》（House of Gucci）入圍爭影后，但她仍然在社交網站大方祝賀妮歌潔曼（Nicole Kidman）與姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）等入圍者：「今年嘅入圍者，你哋嘅努力、專注、提名同魔力值得恭喜……你哋喺疫情期間嘅努力、用心、同講偉大故事嘅能力，係對全世界喺呢段艱辛時間嘅一份禮物。恭喜晒，朋友，做得好！」她亦恭喜形象設計師友人Frederic Aspiras憑《GUCCI名門望族》獲最佳化妝與髮型提名。

憑《成為里卡多之路》（Being the Ricardos）爭影后的妮歌，得悉獲提名後留言表示：「嘩！我好震撼！我聽到提名時同屋企人食緊早餐。真係知道消息嘅好方式！」她自言這個角色是從影以來最難，為被承認感到榮幸。

憑戴妃傳記片《史賓沙》（Spencer）首次獲最佳女主角提名的姬絲汀則發出聲明表示：「我今朝唔識講嘢同好謙卑。我好似畀板球投殺咁。我絕對冇諗過可以同其他4個好勁嘅女人一齊被提名。我願意畀錢去參與拍戲。就算拍片係犯法我都會去拍。去到呢個層次去分享好似入夢咁。我為呢套片嘅成果感到好感動同感恩，我好自豪係電影圈嘅一份子。我好開心。呢個係好日子。」