Mogul 777　遊艇界KOL的玻璃之城

對一般遊艇愛好者來說，能夠擁有一艘令自己滿意的海上座駕，已是人生一大樂事；若然能夠把自己鍾情的獨特設計公諸同好，兼引起遊艇業界的高度關注與賞識，那份自豪感更是非筆墨能形容。好像在社交平台有超過80萬粉絲追隨的遊艇業界KOL Denis Suka，就將自己對夢幻遊艇的構想化為最新設計「Mogul 777」，讓大家見證一座海上玻璃之城的誕生，着實令人羨慕。

外觀型格 分5層甲板

船身長度達77.7米的「Mogul 777」，分設5層甲板，由The Yacht Mogul與Abbasli Design合力設計，以鋼製船體搭配鋁製上層建築，呈現流麗的運動線條，配以一列列深色玻璃窗和三角形小窗，單是其型格外觀已能做到先聲奪人的效果。

玻璃底水族缸最吸睛

說「Mogul 777」是「玻璃之城」，全因船上有多個注入玻璃元素的特色設計，特別是設於主甲板的玻璃底水族缸，它於一般遊艇中少見，其下層是海灘俱樂部，且對正游泳池，令乘客可在自然光映照和魚兒伴游下暢泳，加上兩者之間有小型瀑布相連，視覺上像融為一體。

海灘俱樂部可以變大

至於海灘俱樂部向海的三面亦用上玻璃門作分隔，令整區變得開揚光猛，而且三面都設有摺疊式平台，可按需要打開，擴闊活動空間，讓乘客能進一步親近大海，享受日光浴，亦成功營造出室內外連成一體的感覺；俱樂部的正後方還設有液壓升降平台，方便乘客下水進行水上活動。

大型娛樂區設施齊全

除了海灘俱樂部外，「Mogul 777」還有不少休閒設施，例如船主甲板設有私人游泳池，陽光甲板則設有按摩浴池，而據Denis Suka介紹，位於上層甲板後方的大型娛樂區是他最喜歡的區域，那裏設有梳化床、太陽墊，以及被弧形梳化包圍的火爐，很適合一大班人舉行派對或營火會。

規格表

船長：77.7米

船寬：14米

載客量：18人

最高航速：17節