疫境都要Keep　居家美容零難度

受第5波疫情影響，絲打們常去的美容院、按摩院再次停業。雖然美容院停業，但皮膚卻不能不護理。尤其是現在是最易令肌膚敏感的季節，只靠​​用各種護膚品是遠遠不夠㗎！還需要加入美容儀器的幫助，不能去美容院用大型美容儀器，就用小型家用美容儀器來享受Treatment、調理肌膚，裝備好自己等疫情過去。現時在坊間許多品牌都有推出方便易用的美容儀器，即使在家也能感受到專業級別的護理。以下為大家搜羅了多款美容儀器，想安坐中然Keep住年輕靚樣就不要錯過！

臉部滾輪

如果是美容儀器新手，不妨嘗試臉部滾輪，它適合任何膚質使用，而且沒有過多複雜的功能需要選擇。大部分滾輪都毋須插電，可根據自己的手部力度來調整觸感。可以先在網上學習臉部滾輪的使用手法，然後搭配平日使用的精華液或面霜，在臉上慢慢推開，讓皮膚吸收。不過臉部滾輪需要注意的一點就是，不要太大力拉扯眼周較易產生細紋的肌膚，輕輕推開就可以。還有每次使用時間不能超過5分鐘，單個部位不要推超過1分鐘。

排毒按摩美容儀

如想加強護膚效果，就需要進階級別的護理，使用操作簡單的美容按摩儀器。美容按摩儀​​可以用於面部及身體以進行淋巴排毒按摩，護理臉部可以重拾美顏V面及緊緻的優美線條；特別是一些加入振動溫冷功能的，就更有助排毒去水腫、輕鬆美肌塑形、減淡頸紋。此外，還可按摩肚腹，在疫情之後回復健康輕盈體態。

溫感電流美容儀

如果一直用開美容儀器，對使用技巧已經得心應手，不妨選擇更高階的美容儀器。高階的美容儀器通常都擁有多功能，例如射頻導入模式、拉提模式、溫熱冷凍模式、震動模式等，比較適合輕熟肌及熟齡肌使用。而且用護膚品不仔細充分按摩就會對肌膚產生負擔，還會有增加細紋和粉刺的風險。高階的電流溫感美容儀器的導入功能還有溫度的控制讓肌膚得到溫柔的按摩，能夠充分吸收保養品和鎖住養分，發揮紓緩及鎮定肌膚之效。其他的功能還包括肌膚緊緻、減淡皺紋、重拾肌膚輪廓等。