情人節蛋糕　延續浪漫時刻

吃過情人節大餐後,一個精緻的主題蛋糕似乎是必備甜點,今個情人節,兼具外形和味道的情人節蛋糕陸續出場,除適合打卡外,還可將浪漫氣氛延續下去。

玫瑰與心心

一食傾心

紅色和粉紅色是代表愛情的顏色,再加上心心或玫瑰造型設計,絕對是亮點。本地健康烘焙店The Cakery於現時至2月20日推出3款情人節蛋糕,荔枝紅莓純素千層酥內層為士多啤梨忌廉及荔枝啫喱,再加原粒士多啤梨,香甜鬆脆。 另外2款「傾心蛋糕」,紅色玫瑰唧花是有有機朱古力蛋糕,粉紅色唧花是無蛋的士多啤梨蛋糕,不單適合打卡,還令對方一食傾心。(門市有售)

清香酸甜

來到甜品環節,清爽酸香的味道可以去膩開胃。La Famille由現時至2月28日推出「In My Heart」粉紅石榴紅桑莓戚風蛋糕,心形蛋糕表面是北海道鮮忌廉配玫瑰花瓣和士多啤梨,內裏是粉紅石榴慕絲和自家製紅桑莓朱古力脆脆,酸甜而不膩。現時門市有售,若然3日前網上預訂,可享95折優惠。

花果香氣

清新果香和甜蜜花香能提升食欲,如心酒店集團餅店Nina Patisserie由現時至2月15日推出紅桑子玫瑰荔枝慕絲蛋糕,荔枝慕絲蛋糕內是紅桑子慕絲配玫瑰忌廉,再加粉紅色朱古力鏡面和立體白朱古力蝴蝶,清新宜人,入口有淡淡果香及花香,讓人沉醉。(3日前預訂)

粉紅玫瑰園

在歐洲,很多地方都有讓遊人參觀的玫瑰園,法國糕點品牌DALLOYAU於2月和人氣畫家合作,推出6款以花卉和動物作主題的歌劇院蛋糕,當中的秘密花園以繡球花作主題,另一款粉紅佳人以盛開的粉紅玫瑰作主角,猶如讓人置身瑰寶的玫瑰園中,極具視覺效果。(3日前預訂)

玫瑰香氣

除以玫瑰造型,花瓣還可入饌,Paul Lafayet由現時至2月18日推出的Cafe of Love,粉紅鏡面下是法式杏仁海綿蛋糕,配紅莓法式果凍及玫瑰忌廉芝士慕絲,質感滑細膩,細件裝還以心心造型製作,任君選擇。(門市有售)

繽紛選擇多

不少餅店食肆只為情人節推出一兩款糕點,想有多啲選擇?九龍香格里拉酒店Baked By Shangri-La由即日至2月20日推出了濃情2月蛋糕系列,由行政糕餅總廚Dhilmin帶來多款甜蜜蜜情人節蛋糕,包括濃香朱古力榛子鏡面蛋糕、紅桑子開心果千層酥和藍莓酸忌廉芝士蛋糕等,多款蛋糕可於港島東全新期間限定店(即日至2月20日)、酒店大堂櫃枱及酒店網店有售。

靚住食再扮靚

人氣精品咖啡店INFINITI C與來自土耳其的天然護膚品牌gülsha合作、推出期間限定嘅「夢幻玫瑰士多啤梨無麩質生酮蛋糕」,用上咖啡店自家製無糖慢煮士多啤梨醬製作,配以特濃草飼牛忌廉,並以抗氧化蝶豆花及超級食物粉紅火龍果粉炮製出夢幻顏色組合。於咖啡店點選蛋糕可免費獲得gülsha禮品(單件蛋糕送純玫瑰潔面粉一盒、原個蛋糕送純玫瑰活肌水、純玫瑰潔面粉體驗裝精美月曆一套)呢!

心心系列

唔少人都喜歡到連鎖餅店選購蛋糕,貪其水準穩定及質素有保證,而人氣連鎖餅店美心西餅除不斷推陳出新外,亦會在節慶推出新口味,好似今個情人節就推出P.S. Love You Sweetie情人節蛋糕系列,以心形貫徹整個設計,推出士多啤梨甜心脆脆蛋糕、戀戀鮮果幻彩蛋糕和紅桑子朱古力軟心慕絲蛋糕3款口味,以士多啤梨甜心脆脆蛋糕為例,紅絲絨蛋糕配以軟芝士忌廉、白朱古力脆脆及士多啤梨,軟滑芝味加上品牌招牌脆脆及鮮甜莓香,口感層次豐富。此外,連蛋糕盒都設計到信紙般,猶如專屬為另一半譜出「蜜語」,營造出甜蜜浪漫滋味;於即日至2月10日訂購還享85折早鳥優惠(最後取餅日期為2月14日)呢!

趣致動物

粉「熊」情侶

除了玫瑰和心心,很多蛋糕也會選用趣致的動物造型代表心心相印的情侶,熊仔就是經常用來做代表的動物,Häagen-Dazs由現時至2月15日推出的「熊粉愛侶」以情侶小熊做主角,粉紅雲石鏡面內是士多啤梨和黑朱古力杏仁雙層口味的雪糕,表面除小熊還有粉紅朱古力片,未吃已覺甜蜜。(2日前預訂)

熊の告白

若然想在情人節表達自己心意,就要揀選合適的蛋糕來告白。東海堂由現時至2月15日推出「戀人告白蛋糕系列,其中一款「Be My Hunny Bear白苺‧熊の恋」是日本白士多啤梨慕絲蛋糕,內層是士多啤朵醬和啫喱、白朱古力脆珠配蛋白蛋糕,外層是雲呢拿慕絲,再配上粉色系情侶小熊,鮮明搶眼,相信對方必能感受你的心意。(2日前預訂)

粉紅小豬

除了熊仔,還有其他小動物入選作情侶代表,蛋糕精品店Vive Cake Boutique由現時至2月28日推出幾款以愛為主題的「LuLu’s Lu-mantic Voyage」蛋糕系列,當中有以圓滾滾的粉紅LuLu豬做主角,「Luv Lu at First Bite」是2隻LuLu豬在紅心下依偎,5款口味蛋糕可選紅絲絨蛋糕配忌廉芝士丶伯爵茶蛋糕配伯爵茶忌廉丶朱古力蛋糕配朱古力牛油忌廉丶香蕉蛋糕配朱古力牛油忌廉或雲呢拿海綿蛋糕配杧果柚子慕絲,配粉橙、粉和紅色忌廉唧花,可愛又有情調。「Uni-cone」蛋糕變奏成「Love You Like a LuLu」,小豬分別在雪糕筒和蛋糕旁邊,含情脈脈互望對方,同樣有Feel。(4日前預訂)