兩台走︱《勁歌》主持郭偉亮處男上《Chill Club》冇壓力

歌手Eric Kwok（郭偉亮）破天荒踏上ViuTV《Chill Club》舞台，首度獻唱新歌《等埋你》，又與強尼合唱及再聯同Mike三人合唱Medley。現擔任《勁歌金曲》主持的他，現又投身ViuTV的音樂節目《Chill Club》引起回響，被問到事前如何跟無綫溝通？Eric表示過程對方很開通：「佢直頭話『你唔使問我㗎喇』，因為我係一個歌手身份所以去邊度都OK，而且都冇畀咩說話或者壓力我，好自由。」問到會否擔心網民討論自己「兩邊走」？Eric表示：「明白網民會有討論，但我自己不太擔心，因為我覺得大家都希望見到更多不同歌手喺不同平台出現。」

節目中其中一個亮點是Eric與強尼合唱《我不如》及《1984》，被問到為何邀請對方作嘉賓？Eric說：「以往同強尼喺《全民造星》合作過，而且頭兩屆我哋都有份參與，又知道佢係唱得之人，大家又係主持，今次不如就以歌手身份見大家，佢又爽快應承，所以我都好期待！」他表示首次於《Chill Club》表演覺得唱得很舒服，又與Joey Tang認識多年是熟悉的班底，又於《全民造星》的錄影廠拍攝，很有親切感。