憶做臨演獲陳道明賞識！林夏薇哽咽：努力會畀人睇到

藝人林夏薇（薇薇）今年初憑《七公主》中的「顧語嫣」一角奪得《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主角」殊榮。近日忙於拍攝無綫新劇《法言人》的薇薇，早前百忙中抽空接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》專訪，與主持潘盈慧大談得獎感受，及入行多年來的得著。

談到宣布得獎一刻，薇薇坦言當時腦子一片空白：「真係好難形容，我呢世都會記得嗰刻嘅感覺。」入行轉眼已十多年的薇薇，於北京中央戲劇學院表演系畢業，並一步步慢慢捱至今天的成績，她笑言：「好記得當年由冇對白嘅臨演，臨時演員都係演員啦，行行企企拍吓手咁，再由冇對白到同主角有一、兩句對白咁，再由配角去到主角...所有呢啲畫面都歷歷在目，好似時間停頓咗咁。我當時上台攞獎其實好想表達畀媽咪聽，好彩我嗰時冇放棄。」

薇薇指當晚站在頒獎禮台上，腦子裏閃過了當年為內地劇《手機》「跑龍套」時，與當時已是內地一級演員的陳道明的互動畫面：「當時我係臨時演員，好榮幸可以同陳道明老師有對白，我係負責演參賽嘅選手。拍嗰時我喺台上，陳道明老師喺台下，當鏡頭掉轉要拍番老師佢哋時，台上其他（臨時）演員走晒，得番我一個，咁我咪畀完A（反應）再畀B同C（反應）囉。跟住陳道明老師就讚我好專業，佢話：『你咁細個，都識得要留喺度畀對白。』佢嗰日加咗戲畀我，仲教我應該點樣做反應。嗰日我明白到更加要堅持演員呢個夢想，無論係幾細嘅角色，努力係會畀人睇到，同埋就算唔係拍緊你，都一樣要專注。」談到演員初心，薇薇更邊說邊含淚哽咽，相當感性。

對於贏得視后後備受爭議，薇薇回應謂：「個獎對於我係好嘅開始，係一種鼓勵同肯定，佢係鞭策緊我嚟緊要做好每個角色回饋觀眾。其實嗰晚我好感動，我收到好多電話同訊息，有啲訊息仲要好大篇文，反而我啲朋友好擔心我，然後我因為咁先留意到原來有人咁覺得，因為嗰一刻真係太多嘢要處理。」