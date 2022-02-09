七森莉莉　演出瞓晒身

師傅教落，出嚟打工一定要盡力做我自己份工，千祈就唔好得過且過揸流攤。而睇AV亦一樣，我都鍾意揀個全力以赴，做到最好嘅女優嚟睇，因為唔夠瞓身嘅女優演出毫無激情可言，真係睇嚟都無謂！今日就為大家介紹一位夠晒拚搏嘅女優，佢就係七森莉莉喇！

一番可愛

日本AV界不時會有混血兒女優登場，相信大家對於好多混血女優都相當有印象，好似Rio、小澤瑪莉亞、希崎謝茜嘉等等，佢哋都可以稱得上係AV界嘅經典女優，至於今日同大家見面嘅七森莉莉相信亦有資格成為新一代嘅經典！

今年26歲嘅莉莉係日本同菲律賓嘅混血兒，氣質綺麗、五官標致，更加被稱為「一番可愛」，樣子確係夠晒吸引力！身材方面，亦好似傳統日本女仔同菲國女仔一樣，嬌小而婀娜，肌膚白淨滑溜，透明感十足。膚質誘人之餘，仲有腰幼胸大，上圍一對E奶相當有睇頭，不過有人就覺得欠缺自然，有打假波之嫌，不過真假都好，小弟認為睇AV最重要嘅係演出質素，而莉莉嘅演出絕對有心有力，令作品無比精彩！

不顧形象

莉莉喺2020年下海拍AV，當時為AV界同藝能界都帶來巨大震撼，原因係佢曾以藝名松本鈴香做過演員同主持，憑住甜美聲線以及迷人面孔而喺藝能界薄有名氣，加上下海完全冇先兆，唔似得高橋聖子咁被人發現做援交而被逼退出藝能界，係人都估到佢只剩下拍AV一途。正因為下海得咁突然，令佢備受注目，同時處女作大賣，更奪得AV銷售網FANZA嘅預售排行榜冠軍。

下海初期表現中規中矩，家陣佢唔單止擅長發揮癡女本色榨乾男優，而且演技同床技俱佳，演出更加係瞓晒身，除咗畀男優搞到潮吹亂噴，亦會不顧形象咁同男優瘋狂互動，忘形吹奏搞到口水流，表情肉緊到面容扭曲且披頭散髮，加埋因快感衝擊而出現嘅身體痙攣，可以睇得出莉莉係全情投入，完全冇揸流攤，如果咁都覺得唔好睇啦，閣下就真係要驗一驗眼喇！

七森莉莉除咗拍AV，仲繼續參與好多藝能界演出，想緊貼阿妹嘅動態的話，就要多啲Click入佢嘅社交網睇睇喇。

Profile

年齡：26歲

身高：5呎

三圍：35E-24-35