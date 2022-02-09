瑪姬髮型屋被迫關門損失廿萬　活動取消再失7位數

前DJ瑪姬在大埔經營4年半的髮型屋，受到防疫措施收緊下，明日（10日）開始被迫關門兩星期。昨日（8日）她收到消息後火速到店內染髮，今日（9日）再到店內執拾為明日（10日）關門做準備，她愈執愈心噏：「睇唔到前景。」她透露看到新聞表示今日（9日）確診人數過千人，擔心關門日子愈長愈難捱，提到一至四波疫情避過成為表列處所，但到第五波卻難逃厄運，憂慮日後被標籤化。她語帶無奈地說：「髮型行業都是自僱人士，保守估計兩星期損失廿萬元，今日（9日）好多人趕住剪頭髮，booking都爆晒，比平日多咗一倍，（有冇客要求將頭髮剪短啲?）髮型師話會自動自覺幫佢哋剪短啲，哈哈!」瑪姬透露15日原本與歌手黃翊舉行慈善音樂會，音樂會會繼續，向來由髮型師表弟打理她出騷的髮型，現在惟有自己頂硬上。

主力做司儀的她，顛瘋期1個月23個Job，疫情期1日試過失掉6個Job，疫情整整兩年，聽得最多是活動要「延期」兩個字，預計一月至三月都無工作，保守估計損失了7位數收入。她說：「司儀係一個賺開心錢嘅工作，但社會唔開心，都唔使旨意會賺到開心錢。」疫情期間，她風雨不改每周去學唱歌，只想不斷進步，不想白白浪費青春，笑言：「呢兩年感覺嘥緊我嘅青春，其實已經無乜青春，自己好多夢想未達到，好似我去做慈善派物資，『社會』就好似叫你唔好做，唔好去探訪，要保持距離，有心去做都唔容許。」不容自己停下來的她，透露年尾會出歌及舉行個人音樂會。