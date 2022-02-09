日本AV女優　憑章魚燒爆紅

AV劇情天馬行空，主要係滿足AV迷嘅幻想同慾望，所以大家都會抱住睇完就算嘅心態。不過，早前有部AV作品因出現製作章魚燒情節，卻引起網民不滿，更喺網上掀起熱烈討論，結果令作品同AV女優隨之爆紅，認真無厘頭！

被罵唔夠專業

AV女優都想作品能成為熱話兼大賣，只係月乃露娜爆紅嘅原因，竟然係跟章魚燒有關！事緣係由KMPVR製作嘅《天井特化角度VR》，當中有幕講佢為男友親手製作章魚燒，對住鏡頭講好冧咁話有個大阪朋友教佢製作方法，秘訣係喺章魚燒上加天婦羅，又話好鍾意睇到章魚燒上嘅柴魚乾跳舞。

就係因為咁，被一位大阪網民發文批評，佢喺文中指係人都知製作章魚燒要加天婦羅，所以根本唔係秘訣，又指露娜翻轉燒章魚手法唔夠專業，導致部分燒到濃晒，更指柴魚乾沾到醬汁，濕鬼晒點樣跳舞呀！最後佢仲叫月乃露娜想做好大阪章魚燒，先要學習100年喎！其實睇AV啫，唔使咁認真嘅！但話說回來，呢部作品同月乃露娜因而爆紅，真係多得呢位網友呀！

YouTuber初寫真

以寫真女優或藝能人身份轉戰AV界嘅女優有唔少，只係以YouTuber身份投身AV界嘅，卻要數喺上年11月以Moodyz專屬女優身份出道，報稱今年21歲嘅明日見未來。作為M廠重點新人嘅佢，不但備受力捧，更獲得王牌女優嘅待遇，就係推出寫真集嘅機會喇。佢首本寫真集名為《明日見圖鑑》，更喺東京一間書店舉行發布會，認真隆重其事。

不過明日見未來係咪真YouTuber呢？答案係肯定嘅。原來早喺佢出道前，便以網名「るみちゃんねる」並以蒙面方式，只露胸前深溝嚟經營YouTube頻道。不過對於M廠稱佢有超過10萬人訂閱，就令人存疑，皆因佢嘅頻道並冇顯示訂閱人數，故此有待商榷。

震棒最受大學生歡迎

男女有性需要係正常生理現象，而且愈來愈人喜歡玩情趣玩具，早前英國情趣玩具品牌Ricky.com就發表關於邊間英國大學生，喺佢哋嘅網站購買最多情趣玩具嘅調查，結果相當有趣。據稱喺去年整體銷售量中，北部大學生憑佔57.4％，比南部嘅大學生為多。喺132間英國大學中，邊間嘅大學生買情趣玩具嘅消費最高呢？第一名係平均消費154英鎊嘅安德魯斯大學（University of Andrews）；第二名係平均消費132英鎊嘅伯明翰大學（University of Birmingham）；第三名則則係平均消費115英鎊嘅杜倫大學（Durham University）。調查同時發現，英大學生喺2021年嘅情趣玩具消費上，比2020年增加百分之五十，而最受佢哋歡迎嘅情趣玩具則係「魔杖」，即係震棒。