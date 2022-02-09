搶先實測！夜攝機王　寫而優則影

虎年伊始，手機界已Phone起雲湧，多部新機摩拳擦掌準備推出！打響頭炮是剛發表的Samsung Galaxy S22系列，當中旗艦型號S22 Ultra為該系列首度配備S Pen，並引入原來Note系的多個書寫功能，加上全新Nightography黑夜亮攝功能，寫而優則影！同場仲會睇埋其他新手機，睇吓邊部先係今期Phone頭躉！

同系首配S Pen

一如歷代，Galaxy S22系列沿用簡約機身，且是S系列中首度使用Armor Aluminium鋁合金框體，正背面又加入了Corning Gorilla Glass Victus+玻璃，擁有高強度的同時維持輕薄機身，例如S22 Ultra便只有229g重、8.9mm厚。S22 Ultra配備6.8吋屏幕，提供1至120Hz自動調節刷新率，觸控採樣率達電競水平的240Hz，亮度較上代提升20%達1,750nits，智能視覺增強技術更會按環境改變像素亮度，強光下依然清楚。同系中只有S22 Ultra內置S Pen，延時由Note 20的9ms大減至2.8ms，畫寫更順暢貼筆，而且它用得番快速筆記、擷圖編寫、AR Doodle等Air Command功能。而且S22 Ultra擁有4個機背鏡頭，分別是1,200萬像素120° FOV超廣角鏡頭、1.08億像素廣角鏡頭，以及兩組光學變焦分別3倍及10倍的1,000萬畫素長焦鏡頭。高階拍攝功能包括100倍數碼變焦、8K Super HDR錄影、RAW儲存格式、一攝多拍等；另外擁有Samsung手機歷來最大的2.4微米像素感應器，能捕捉更多光線，輔以Nightography、自動多幀處理及AI弱光拍攝功能，實測黑房中也能捕足清晰明亮影像。

同場加映：新派手機鬥搶Phone頭

筆型新貴

Moto G Stylus 2022日前於美國預售，是一部比Galaxy S22 Ultra更早發表的觸控筆型手機。內置6.8吋FHD+ 90Hz大屏、MTK Helio G88處理器、6GB RAM、128GB ROM及5,000mAH電池。相機模組由5,000萬像素廣角、800萬像素超廣角、200萬像素景深鏡頭組成，美中不足是只行到4G。

冬奧別注

北京冬奧進行得如火如荼，俄羅斯奢侈加工品牌Caviar特別推出Olympic Hero iPhone 13 Pro系列，機身以紅色複合物料及24K鍍金打造而成，機背印有冬奧標誌、奧運五環及舉辦多場雪上項目的小海坨山圖案，別具紀念價值。全球限量109部，另有全球限量8部的18K純金版本。

旗艦先鋒

Realme GT2 Pro是市場上首批使用Snapdragon 8 Gen 1處理器的旗艦手機之一，屏幕達6.7吋2K解像度，屏佔比高達92.6%，且支援1至120Hz智能刷新率及1,400nits峰值亮度。雙攝鏡頭同為5,000萬像素，分別是OIS主鏡頭及150°超廣角鏡頭，另有一個40倍放大顯微鏡頭，其他賣點包括Dolby Atmos立體聲喇叭、5,000mAh電池及65W快充等。

蔡司加持

傳聞於去年底推出的vivo攝影新作NEX 5，雖然至今仍未正式亮相，但相關傳聞不絕於耳。最新渲染圖反映手機採用ZEISS光學加持的圓形四鏡攝像模組，當中5,000萬像素微雲台主攝背後是Samsung特大GN1感光元件，預期夜拍相片甚為明亮。雙曲面屏幕達7吋之巨，同時內置5,000mAh電池，支援最高80W無線快充。

霜刃散熱

Lenovo拯救者Y90定位為電競手機，其「霜刃散熱」技術由兩組風扇跟散熱鰭片組成，可產生較上代多300%的主動風力，令打機時機身保持冰冷。它搭載Snapdragon 8 Gen 1處理器、18GB RAM、512GB ROM及5,500mAh電池，6.92吋屏幕支援144Hz刷新率，多指觸控採樣率更高達720Hz。