另類增高　王祖藍孖阿Sa玩平頭戀

近日有傳身為無綫首席創意官的王祖藍因鍾嘉欣失視后，故和高層曾勵珍及樂易玲不和，並帶隊北上另謀發展，充當中間人為香港藝人在內地接洽工作。承認現在和內地多個平台深度合作的他，並非全程「隱形」只在幕後策劃，原來他和女星蔡卓妍（阿Sa）合演的英皇新片《只屬於我們的一天》將在「2022‧2‧22」這個「6條2」的特別日子於內地上映。戲中他飾演患上「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（ALS）即俗稱「漸凍人症」，大膽向暗戀多時的阿Sa提出做「一天情侶」，睇戲、睇日出、行街、食飯、慶祝生日等，話明做情侶，當然不少得攬攬錫錫！在預告片中，一幕在雨中情深告白時，阿Sa情不自禁的主動錫了一啖，令王祖藍立時驚喜得「天然呆」。

雖然預告片幕幕溫馨，但是網友卻把焦點放在他們的身高上，指身高1.58米的王祖藍，跟身高1.65米的阿Sa，身高相差7厘米，本來是「長短腳之戀」，但離奇地在戲中他們幾乎是「平頭」，高度差不多！有網友笑指王祖藍出蠱惑全程戴帽來「增高」外，更見不少場口他們都是坐着，就算企戙戙的場口，都是兩人分別不同的樓梯級上，所以都分不清楚，究竟是阿Sa「縮水」，還是王祖藍成功「增高」！