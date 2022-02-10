【是日通勝】

農曆正月初十

壬寅年 壬寅月 甲午日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

宜：出行、嫁娶、動土

忌：出財、開倉、安葬

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、29、35、44

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：退一步海闊天空，斤斤計較無異於自尋煩惱。

金牛座：跟家人聊聊近況，可望度過心情舒泰的一天。

雙子座：社交運不錯，出席朋友聚會易遇上心儀異性。

巨蟹座：近來花錢有點大手大腳，有必要節制購物欲。

獅子座：運勢中規中矩，保持一顆善心有助遠離霉運。

處女座：給在意的人送一份神秘禮物，可望皆大歡喜。

天秤座：縮減不必要開支，理財方面可立於不敗之地。

天蠍座：異性緣不錯，有伴侶者宜自律，勿拈花惹草。

人馬座：獲得前輩提點，能洞悉潛在問題，化危為機。

山羊座：助人為快樂之本，你的善心有助收獲好人緣。

水瓶座：瑣事纏身，易失去平日的冷靜，出錯機會高。

雙魚座：心情靚，笑口常開，可給身邊人帶來正能量！

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）猴 遇貴人

（跌）鼠 麻煩多

鼠：是日沖煞，麻煩纏身，做事忌一意孤行。

牛：心情差，易得罪人，人際關係雪上加霜。

虎：運勢佳，自信心強，有迎難而上的魄力。

兔：提防爛桃花，不宜跟身邊的異性搞曖昧。

龍：勿刻意表現自己，今天宜少說話多做事。

蛇：已婚者感情穩定，偶有爭吵也無傷大雅。

馬：脾氣暴躁，易惹口舌是非，謀事宜低調。

羊：未受煩惱干擾，不管做甚麼都順風順水。

猴：貴人運強，幫忙有需要的人，將有回報。

雞：好運加持，工作表現佳，易獲上司賞識。

狗：家和萬事興，要善待家人，勿亂發脾氣。

豬：一分耕耘，一分收穫，努力工作有運行。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

催旺桃花風水陣

去寒回暖，花開有期。

八字中有代表感情的一種花名神煞，就是大家耳熟能詳的「桃花星」。

想知道自己的命裏有沒有桃花，可以簡單的從自己的生肖尋找：

虎（寅）、馬（午）、犬（戌）年生人，兔（卯）是桃花。

猴（申）、鼠（子）、龍（辰）年生人，雞（酉）是桃花。

豬（亥）、兔（卯）、羊（未）年生人，鼠（子）是桃花。

蛇（巳）、雞（酉）、牛（丑）年生人，馬（午）是桃花。

桃花其實不是單指男女的愛情或姻緣，還可以代表人際關係。

有人會問，如果我命中無桃花星，那是不是一世都沒有姻緣呢？那可不一定。

因為命盤中的桃花只是代表先天因素，還可以後天補救，就是用風水的方法。

今年2022年虎年的桃花位於正南方，如果想在家或辦公室布置催旺桃花的風水布局，可以於此方養殖9支水種帶葉鮮花，要紅色或紫色，愈鮮豔愈好。但要謹記一點，就是要時常打理清潔，勤換清水，勤修剪枯葉，不然鮮花不健康生長，就死氣沉沉，反而會招惹爛桃花哦。

祝大家「桃花開，開燦爛，情義誓永無限！」