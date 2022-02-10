泳兒拍拖十年已過適婚年齡：我唔會主動求婚

英皇歌手泳兒（Vincy）最近為全新作品《Dark Light Of The Soul》（《花開溝渠、葉落冰川》）四出宣傳，日前接受東網專訪時透露曾考慮延期出碟：「因為同一個內地工作撞咗少少期，曾經諗過等我返香港先出，亦諗過我唔喺香港都照出，不過我唔係太想，因為張碟對我同我嘅音樂圑體好重要，唔喺香港做宣傳好似唔夠誠意，點知因為疫情關係，整個內地節目押後咗，所以依家出碟係天意，加上喺香港又接咗啲工作，唔知再接唔接到嗰個內地工作。」

她覺得作為專業歌手，自然想爭取演出機會，令更多人認識自己音樂，故不介意飛到任何地方，只是現隔離時間較長，不得不好好考慮:「唔想離開屋企人同寵物太耐。」問到是否不捨得男友？她指和男友拍拖逾10載感情穩定，但又未考慮結婚問題，男友亦未求婚，她謂：「佢比較Cool，我又唔會主動向佢求婚，以前諗過30歲結婚，但依家已經超齡，我諗係timing問題，應係唔係呢幾年嘅事。」又覺得和男友同居，跟結婚沒太多分別。

談及相隔9年才推出大碟，她就自覺現時較出道時1年兩張大碟較好：「兩張唱要唱成20首歌，我覺得好飽，唔夠時間消化，依家貴精不貴多。」直認計錄音，自己不是公司最快的歌手，因習慣每錄完一日音就要抖:「想諗吓點樣先唱得最好、最中，我要1個月先錄好1首歌。」除對歌曲有高要求外，新一年亦想作新嘗試向影視圈發展，不諱言向各導演自薦：「最想試吓反派角色，因為現實生活中做唔到，我覺得以前唔好戲，但拍咗咁多年MV，又上咗個演技課程，都想試吓演戲。」