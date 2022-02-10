點吹都唔亂　Lisa死守劉海：由小學Keep到依家

韓國人氣女團BLACK PINK的泰籍成員Lisa形象百變，曾以不同髮色及造型示人，但唯一不變的是她一直都堅持用齊劉海遮實額頭，她曾在節目《認識的哥哥》中大爆早於讀小學4年級時就開始Keep住齊陰的髮型。

她在節目中談到在美國Coachella音樂節上勁歌熱舞，雖然當時現場吹起狂風，但她的劉海依然原封不動，引起網民熱議討論，她便公開固定劉海的方法：「首先我會用捲髮筒將劉海捲起，然後用電風筒吹，之後將噴霧噴在頭髮上，再用另一種噴霧固定它。」她笑指如果劉海被吹亂，就會覺得有壓力，而隊友Jisoo就大爆：「只要稍微碰一下她的劉海，她的拳頭就會揮過來。」

當問到假如有人出100億韓圜（約6,600萬港元）請她拍廣告，她會否肯公開額頭，她便說：「100億的話當然可以。」問到假如是50億韓圜（約3,300萬港元），她便笑說：「那就只能公開一半。」

不過最近她就多次「破例」，去年9月她為首張Solo碟《LALISA》拍攝時，就難得公開額頭，以破格辮子頭示人，近日她更上載將劉海夾起的照片，令粉絲十分驚訝：「到底收咗幾多錢？」、「我有冇眼花？」