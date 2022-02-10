東方日報C1：與韓導老公惹婚變疑雲 　湯唯「分居」半年偕女返內地

曾憑電影《晚秋》奪得韓國影評獎影后的湯唯，早年嫁給該片導演金泰勇，並且移居韓國，婚姻看似美滿，但去年出現極大變化，湯唯突決定帶同女兒到內地定居，與身在韓國的金泰勇至今已「分居」接近半年！除了絕口不提對方外，湯唯去年生日亦只有女兒陪伴，因而惹起婚變傳聞！

現年42歲的湯唯2010年與韓國導演金泰勇因合作電影結緣，2014年時，兩人相戀9個月便火速結婚，當時這對「中韓戀」引起不少轟動，雖然有人對這段異地戀不太看好，但他們婚後非常恩愛，湯唯更「嫁雞隨雞」移居韓國，2016年誕下女兒Summer，由於夫妻兩人都甚為低調，自Summer出世後都鮮有露面，2020年湯唯更全家搬到韓國一個只有70、80戶人家的小鄉村居住，閒時種瓜種菜，施肥淋水，同年4月，兩公婆再度合作拍攝新片《Wonderland》，並與韓星孔劉、朴寶劍及港星鮑起靜等合作，該片去年4月補拍，湯唯與金泰勇更罕有「同框」被媒體拍到照片，相中見兩人一臉嚴肅地傾談。

湯父幫手湊孫女

看似風平浪靜的婚姻關係，於去年9月出現暗湧，湯唯突然高調現身內地多個活動，當中包括北京電影節及多個大型活動，其中於一個時尚活動中，湯唯更激罕性感現身，令不少人感到出奇，但更意外的是，湯唯今次之行竟是帶着女兒決定在北京定居！她出席某個活動後受訪時表明：「會回到中國安一個舒服的家，然後好好的享受生活。」雖然湯唯說得一臉輕鬆，但身旁的司儀對於她突然表明會在內地定居都一臉愕然，而整個訪問中，湯唯雖有提到韓國的生活及女兒，還笑指女兒出世後令她的生活打了一個新開始，現在是囡囡陪着她，非她陪囡囡，但全程絕口不提老公金泰勇，被內地媒體指疑似婚變！而過去5個多月，包括去年10月湯唯的生日，她都只跟女兒及湯父一起度過，並於社交網上載外公與孫女逛公園的背影照，寫到：「祝你們永遠健康，無憂無慮！」金泰勇繼續冇影！

經理人：一家人好好的

一向低調的金泰勇，去年11月曾出席韓國一個小型電影座談會，而12月時有人上載一張他與友人到首爾吉祥寺散步的照片，明顯與身在內地的湯唯各自生活，夫妻「分居」已接近半年。記者就婚變傳聞致電湯唯內地經理人公司求證，對方回覆：「她和老公非常幸福，現在還為老公電影配音，一家人好好的。」而被問到為何湯唯母女突然在內地「安家」？對方表示：「抱歉，沒有回應。」

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