就算世界末日　情人節點都要Sweet吓啦！

浪漫的相連情人節快要來臨，在拍拖勝地戲院仲未解封的情況下，出行又限制多多，咁大家計劃好去邊未呢？不少地方還是有浪漫又充滿特色的裝置，又或期間限定店、情人節主題市集，打卡之餘讓女朋友自行選購啱心水禮物，男朋友們唔使咁頭痕啦！

百變蒙娜麗莎去MK

說到世界名畫，《蒙娜麗莎》絕對佔一席位，帶着微笑的「她」給人一種優雅溫婉的感覺，但你又期不期待見到「她」的另一面呢？由即日至3月31日，T.O.P聯同擁有全球多家著名博物館官方授權的Traveling Muzeum，以及潮玩創作公司ZCWO 帶來結合藝術及玩味的「蒙娜麗莎出旺角記」，蒙娜麗莎將化身成不同形象在場內各處現身，包括在1樓中庭的DJ Mona Lisa打卡熱點及3樓的「蒙羅麗莎說愛你」Selfie角落等。

另外，T.O.P更聯乘社企「藝全人」（ADAM），邀請本地展能藝術家首度展現「Mona Lisa NFT Galleria」，透過NFT形式發售以蒙娜麗莎為主題的作品及其他數碼藝術品，當中所得的部分款項將捐助展能藝術家發展慈善機構。此外，場內還設有期間限定蒙娜麗莎主題Café，以及推出5款期間限定蒙娜麗莎26cm系列模型，推廣期內於商場以電子消費滿HK$500及HK$800，更可分別換領蒙娜麗莎盲盒（共8款）乙隻及T.O.P 指定餐飲商戶HK$50餐飲現金券，數量有限，換完即止。

漫遊春日浪漫莊園

既想感受藝術氛圍，又想親親大自然的話，不妨到K11 MUSEA走一走。由即日至2月28日，K11 MUSEA 6樓以從英倫莊園擷取的靈感，打造HOUSE OF MUSEA，以玫瑰、繡球花、飛燕草、薰衣草及牡丹鋪成花路、架設布滿花卉及綠草的籬芭，營造浪漫春季氣氛。除了美麗如畫的風景外，在中庭Opera Theatre及Gold Ball會展出駐居布魯克林的韓國藝術家Stickymonger創作的巨型草莓藝術裝置，以創作另類夢幻畫作、插畫及錄像藝術而聞名的她，曾於美國、杜拜、日本及上海舉辦個人作品展，筆下女生俏麗甜美，與其焦慮憂愁的情緒形成強烈對比，挑戰人們的既定認知及意識。同時，商場更精選11款時令草莓美食，讓大家享受視覺與味覺的雙重享受。

璀璨復古燈籠高掛

火速成為文青聚腳點的中環街市，今個情人節加元宵，場內除了有一系列期間限定甜蜜禮盒及驚喜禮遇外，重頭戲之一是OASIS上空掛滿的 450 個復古燈籠，柔和光線照遍場地，超溫馨。此外，於2月12至13 及 19至20日，Marketoo 聯乘捌月插畫舉辦 Pop-up Store，以羅馬神話小愛神丘比特為主題，匯聚超過 100 間本地手作或設計品牌外，更設有愛神丘比特降臨打卡位，丘比特愛神之箭遊戲，以及 4米長心意卡牆，並已準備好Pop-up Store 紀念品，充滿愛意呀！

冧豬萌系空中花園

想同時感受浪漫與可愛？可以孖另一半到荃灣廣場，逛逛由2月11日至20日於1樓中庭舉行的「暖Love Love手作市集」，當中有逾20檔特色攤位，產品包括自家設計耳環、戒指、配上Swarovski水晶首飾、香薰蠟燭及香水等。此外，同層還雲集了近1,000款迪士尼精品的跳跳虎主題期間限定店。逛完市集想打卡的話，還可以到5樓的空中花園，以嫩粉紅作主調、布滿浪漫櫻花樹的粉紅櫻花步道及由小熊維尼Winnie the Pooh、小豬Piglet擔正主角的「人見人愛蜜糖罌」，夜景之下，浪漫指數爆滿。