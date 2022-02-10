安德魯加菲獲提名奧斯卡　爆「蜘蛛兄弟」有短訊祝賀

荷里活男星安德魯加菲（Andrew Garfield）日前憑Netflix新作《夢想期限tick,tick...BOOM !》（tick, tick...BOOM! ）提名今匡《奧斯卡金像獎》最佳男主角，而昨日（9日）他受網台訪問時透露於電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man:No Way Home）中與他「並肩作戰」的兩位「蜘蛛俠拍檔」Tom Holland和杜比麥佳亞（Tobey Maguire），都先後傳短訊恭喜他！

安德魯說：「有呀，我收到！我收到Tom同杜比好甜蜜嘅短訊。『蜘蛛兄弟』今日有行動，佢哋非常非常支持。實在非常之可愛。」

雖然「蜘蛛仔」安德魯獲奧斯卡提名，但《蜘》不獲提名奧斯卡最佳電影而令不少粉絲失望。其中就連美國名嘴Jimmy Kimmel於提名公布後亦於自己的清談節目《Jimmy Kimmel Live!》中發聲替影片不值！曾主持過奧斯卡的他說：「點解《蜘蛛俠：不戰無歸》唔入圍最佳電影提名？姑且唔好理套戲喺美國收7.5億美元票房，票房仲上升緊。呢套係好出色嘅電影。竟然入唔到全年10大電影？」而Jimmy更乘機踩另一入圍最佳電影的《千萬別抬頭》（Don’t Look Up）：「有3個蜘蛛俠在內。你竟然話畀我聽《千》好過《蜘》？絕對唔係囉。如果你去Rotten Tomatoes（影評網）睇下《千》得46％評分而《蜘》就有90％。」