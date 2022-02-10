汪峰親揭婚姻關係　為章子怡搞生日P證情未變

近月演藝圈掀起離婚潮，去年底王力宏宣布同李靚蕾離婚，上月內地第一小生黃曉明就同Angelababy直認已辦好離婚手續，而內地影后章子怡同歌手老公汪峰結婚7年，都多次被傳離婚，尋日（9日）係章子怡43歲生日，汪峰就借發文暗示兩人關係未變。去年底突然傳出二人秘密離婚消息，引嚟章子怡本人親上火線闢謠，囡囡醒醒過6歲生日，汪峰同章子怡影全家福，仲大晒婚戒，明顯關係依舊。今次汪峰晒出老婆靚相，並打上大堆文字，力證二人依舊恩愛，親揭婚姻甜蜜生活：「老婆，今天是你的生日。每一個生日，除了你自己的許願，我也有對你的心願。今天我對你的心願就是快樂。因為我們的兒女健康開心的成長而讓你快樂；因為我們的父母健康無憂的安享晚年而感到快樂；因為在你身邊陪伴着鼓勵着保護着你與你同甘苦的那個我而讓你覺得快樂；快樂是多麼簡單卻不簡單的東西，希望它能永遠伴你左右。生日快樂，親愛的子怡。」

見到老公咁有心，章子怡今日（10日）一起身都即刻覆老公，指自己已經得到想要嘅嘢：「所求皆所願，所願皆所得。謝謝生命中的所有美好」明顯Sweet爆。

不過發文唔係重點，網上流傳出一段章子怡慶生現場片，見章子怡身穿白色Tee搭配長裙，汪峰當眾為章子怡獻唱，章子怡仲拎電話為汪峰拍片，而兩人嘅小朋友都現身聚會，更見到現場有大型Backdrop同氣球布置，加上多枱賓客到場，場面盛大。