森美獨愛電單車　為乜變咗老婆買餸車？

何為男人的浪漫？咪係搵到心中至愛囉！好似電台DJ森美咁，喺10幾年前考到

電單車牌，之後同「兩個轆」嘅愛一發不可收拾，現時擁有5架古董電單車，並將迎接第6架，如果電單車係「二奶」，佢可謂享盡齊人之福。

森美愛古董電單車嘅程度接近瘋狂，可以用1年時間「塞」30年嘅電單車資料入腦，變成人肉電單車資料庫。佢話：「2年前幾開始玩電單車時，就賣晒3架『四個轆』，依家只淨一部家庭車車屋企人。」

佢話以前唔覺得揸古董電單車型：「香港咁大塵，又嘈、又汚糟又危險，但係我就係鍾意揸電單車嗰種自由嘅感覺。」而被佢睇上眼嘅電單車，唔一定要新，最緊要懷舊：「全部都係舊車，70年代嗰種，因為我好鍾意美國文化，佢哋嘅音樂、衣着品牌、汽車文化咁啦，我細個夾band都係玩美國歌嘅。」又話其實玩電單車唔貴，因為佢買嘅全部都係舊車：「我第一部買嘅日本電單車唔使2萬，最貴嗰部，唔使20萬。」

雖然森美揸古董電單車好型，好嬉皮士，但原來佢平時最愛揸車去九龍城：「因為幫老婆買餸，（老婆唔反對？）我太太覺得最好，因為啲女人唔鍾意坐電單車。（但好危險喎？）係架，所以咪慢揸。」除森美嘅電單車係太太嘅買餸車外，亦係同車友嘅放負車，因為同班麻甩佬晨早8時揸車上山邊睇風景邊放鬆心情：「簡直可以洗滌心靈，乜都『吹』吓。」享受完男人的浪漫！森美就話：「12點就落山，因為啲車友要返屋企湊自己啲細路仔。」