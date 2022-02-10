【跟住着就啱】《殭屍校園》班長CP　日常穿搭超亮眼

韓劇《殭屍校園》播出以來，主角們大受歡迎，更變身為全球最紅新星。尤其劇中由「男二」和「女二」紅成的班長CP，更是人氣大爆發。（互聯網）

韓國喪屍類校園劇《殭屍校園》在新春期間熱播，收視更一度超越去年熱爆韓劇《魷魚遊戲》，登上了全球收視排行榜冠軍。劇中6位主角如朴持厚、尹燦榮、劉仁秀、趙怡賢、羅門、李瑜美的話題熱度有增無減，社交平台的追蹤人數更是一路飆升。但更意想不到的是，比起男女主角，由女二趙怡賢和男二羅門組成的「班長CP」人氣更盛！劇中二人雖然常滿臉血腥，但私底的模樣卻是清新可愛、活力滿滿。舒適自然的日常穿搭，值得任何男女參考。

白色為主色調

白色絕對是最大路的顏色，相信大家衣櫃裏或多或少都會有一件單品是純白色的。如果想予人一種單純無害的感覺，不妨把衣櫃中的白色衣服拿出來穿。因為白色系的衣服除了看起來具休閒感，還容易和其他單品搭配。而且白色衣服是一塊天然的反光板，穿上後能讓臉孔看起來更透亮。如果想讓白色看起來不那麼休閒，則可選襯衫剪裁的白色單品，這樣看起來皮膚就會更透亮。

寬鬆冷衫搭配牛仔褲

初春天氣乍寒還暖，最穩陣的穿搭就是針織冷衫。但要穿上後不顯老氣和臃腫，就要小心挑選冷衫的尺寸和搭配。首先冷衫不可以太緊，以免產生壓迫感；也不能太寬鬆，令精緻感盡失；最比合身大一個尺寸，就能適當地遮住贅肉，又不至於拉橫整個身形。下身再搭配直筒洗水藍牛仔褲，便能有效修飾腿形，盡顯青春氣息。