Take Away　在家歎二人世界餐

疫情關係，情人節出外吃晚飯的慣例已被打破，想安安全全又無人打擾，靜靜在家嘆燭光晚餐也是極佳選擇，除了可買外賣食材回家煮飯仔，亦可點選中西日美饌在家慢慢嘆，享受二人世界。

高級西餐

創意澳洲菜

往年新年或情人節，很多人都會出外避年和度假，澳洲正是其中一個目的地。尖沙咀新派澳洲菜餐廳Hue於2月13日至14日出3道菜堂食或外賣情人節餐，前菜包括有澳洲鵪鶉、生蠔兩食或煙熏鯖魚，主菜可選擇鴨胸配香煎鵝肝、薯仔丸子配蔬菜及松露忌廉醬或和牛西冷，最後以覆盆子乳酪慕絲及朱古力牛油酥餅或韓國士多啤梨配士多啤梨海綿蛋糕及朱古力士多啤梨作結，感受一下澳洲風味。（最少2小時前預訂）

海陸套餐

想加添情趣，可以選擇在家煮飯仔，Morton’s The Steakhouse推出的外賣Table for Two二人餐就有2款，第一款有2份6安士免翁牛扒及5安士深海龍蝦尾，配菜有烤珍寶蘆筍、薯蓉或焗芝士煙肉通粉，客人可選其一，甜品則有鮮莓朱古力慕絲。第二款則以1份16安士肉眼牛扒代替免翁牛扒，外賣食材會有齊調味料、醬汁等，只要簡單烹調便可享用，2個人齊齊煮，感情可能升溫。（1日前預訂）

歎阿根廷扒房滋味

有無諗過與另一半在特別嘅日子鋸扒呢？一般西餐或美國菜又覺得唔夠驚喜？位於ELEMENTS圓方正宗地道的阿根廷扒房TANGO或者係驚喜選擇！於情人節期間推出期間限定Valentine's Day Menu（兩位用，堂食外賣皆可），菜式非常豐富，有開胃菜Dry Aged Beef Croquette with Smoked Caviar，另有4道菜，包括煙吞拿魚、烤龍蝦尾和Mayura M9和牛西冷扒，以及朱古力慕絲作甜點。於商場以指定之電子貨幣消費滿指定金額更享HK$1,000獎賞，想同另一半逛街消費話咁易！

中日美食

新派日饌

除了西餐，日本菜同樣受港人歡迎，中環新派日本餐廳Zuma於2月12日至14日推出情人節精選嘗味外賣套餐，菜式包括辣味龍蝦牛油果沙律、中級吞拿魚腩刺身、銀鱈魚西京燒及朱古力流心蛋糕等，有需要還可訂購桃红葡萄酒和對方邊飲邊吃，加添氣氛。（2日前預訂）

自取85折

在揀選外賣時，也可以精打細選，有折扣的話更抵，旺角「丸十寿司日本食堂」及「丸十あぶり牧場」於2月12日至15日分別推出情人節套餐，前者有三文魚他他沙律、三點刺身、壽司四貫、加拿大海膽吞拿魚蓉金箔手卷、黑松露茶碗蒸鵝肝鍋巴及海鮮土瓶湯。後者有龍蝦湯、櫻桃茄沙律配番茄油醋汁、大根煮鮑魚、三點刺身、穴子配沙錐魚天婦羅、石燒日本和牛三角肉、澳洲和牛小排和燒日本A5和牛溫泉蛋飯，若選擇外賣自取，可享85折優惠。（1日前預訂）

幸福成雙

新年期間，有很多人都會和親朋品嘗盆菜，估唔到連情人節都有食！尖沙咀W Hotel高級中菜廳星宴於現時至2月15日推出「幸福成雙」2位用盆菜，內有六頭鮑魚、花膠、關東遼參、瑤柱、蠔豉、大蝦等矜貴食材，2個人分享一個迷你盆菜，感覺或許與別不同，指定網站預訂還有85折優惠。（3日前預訂）

精緻中式美饌

住喺新界區嘅巴絲想歎酒店級高汁情人節外賣都有好選擇，好似帝景酒店麗都軒都喺2月14及15日推出全新「醉人浪漫‧情人節套餐」（兩位用，堂食或外賣自取），有多款美中西美饌，包括醉人三小碟（柚子脆蝦‧胡麻醬茄子‧黑金沙豆腐）、花雕蛋白煎元貝玉帶、南瓜花膠拉絲燕窩、野菌忌廉焗波士頓龍蝦、和風牛肉眼伴照燒汁等，堂食更享無限暢飲精選餐酒添呢！