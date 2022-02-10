靈敢侶情：去適應真正的我吧！

「創業難，守業更難」，這句話從小聽到。在教室開業之後，從未想過創業、對生意零認識的我，十分擔心該如何守業。

於是，我每天都在緊張中渡過，白天衝鋒陷陣，晚上擔心明天，只要稍有出錯，雙手便不停地抖，心跳加速，頭昏腦脹，很怕學生會離棄我。

有一天，下大雨，鞋和襪都濕透，同事記得我的腳掌容易冰凍，便把鞋拿到店裏面吹乾，好讓我下班時能穿上乾爽的鞋子。我忙着教課，未有及時發現。

這個做法，本無不妥，而且很暖心，但別人可以做的事，不代表我可以，結果真的鬧出問題。是說我基於衞生理由，從不讓學生穿鞋內進；同事把鞋拿入店內，有學生見到，竟在上網大做文章，罵我嚴人寬己。

可是，我不能說「不關我事」，教室是我辦的，加上我做着面向公眾的工作，有甚麼錯，都必須由我一人承擔：是我管理無方、是我疏忽大意。想到這裏，手抖心震，喘不過氣，差點在廁所暈倒。

開業兩年之後，終於放假，大家應該以為我因而學會放鬆，不。假期時，我反而哭了很多次，實在積存了太多瑣碎事，但亦因為這樣，我突然明白到……

忙時緊張，不忙時也緊張，既然無論都擔心，不如放鬆過日子？

放假後開課，我不再用力大聲說話，不再擔心學生會弄傷自己，我就放鬆心情地相信他們。結果，學生以為我病了，問「媽，怎麼沒精打彩？」「媽，怎不罵我們？」「媽，你這樣我們不習慣！」

本來的我，雖談不上溫柔，但我很理智，很少大聲說話，其實是不算多話。今回，輪到學生去適應真正的我，哈哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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