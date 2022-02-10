UFO來襲？飛碟喇叭　家居享「樂」

喇叭造型向來千奇百趣，好似Bowers & Wilkins早於2007年推出Zeppelin飛碟形喇叭，15年來經過5代升級，踏入2022年將最新AirPlay 2及aptX Adaptive Bluetooth等技術融入藍牙喇叭之中，支援自家Music App，帶來24-bit 96kHz串流靚聲。機身兩側內置Decoupled Double-Dome高音單元，配合載入Fixed Suspension Transducer技術的90mm中音單元，以及150mm Subwoofer的細緻低音，組合出精準遼闊的完美音色。還加入Halo燈效，讓用家自行調校氣氛燈光效果，營造出時尚潮流家居。

名牌包款靈感

Louis Vuitton（LV）以高級皮箱及皮包起家，歷年來涉足首飾、珠寶、香水等不同範疇，早前推出LV Horizon無線耳機更備受關注，不過最令Gadgets迷驚喜可說是飛碟形Horizon Light Up藍牙喇叭，其外形的設計靈感來自Toupie包款，搭載兩個0.75吋高音單元及一個3吋重低音單元，以及3個咪高峰作免提通話之用。另一特別之處是內置LED炫光功能，提供3種動態及7種色彩效果。

北歐冰雪色系

丹麥音響品牌B&O以高級木材鋁材及Kvadrat布料炮製的BeoPlay A9，用上圓形美學設計稱得上是一代經典，來到第4代新增Nordic Ice Collection北歐冰雪色系，與簡約家居融為一體。喇叭植入2×3/4吋高音、2×1.5吋全音、2×3吋中音及1×8吋低音單元，加上480W數碼擴音系統及空間音效自動調整功能，還原靚聲效果；同時支援藍牙、AirPlay 2及Beolink Multiroom功能，讓各位串流心愛音樂。