【營事檔案】醬燒天貝茄子卷　田裏的牛扒

日式照燒汁除了照燒雞扒、漢堡扒、雞串或丼飯外，更可以配以天貝，再捲上不同的蔬菜，成為一款營養豐富的醬燒天貝茄子卷。

天貝比黃豆更有營養

天貝對我們來說可能比較陌生，它是最近新興的食材，原是印尼的食物，但因營養價值高而被受更多人認識。最近也被冠名為「超級食物」以及「田裏的牛扒」。天貝是由黃豆經去皮、煮熟再發酵而成，相比起同樣由菌發酵而成的納豆，天貝的煮法及味道較多樣化，以及較容易被人接受。天貝和黃豆一樣，富含優質的植物蛋白質、大豆異黃酮、膳食纖維及維他命B雜等。而在經過發酵後，因長期處於酸性環境中，食物的結構更容易被分解，礦物質如鈣、鋅、鐵等的吸收率都會大大提升。

茄子雖健康但需留意煮法

茄子中有大約百分之九十是水分，而且富含膳食纖維，加上紫色的外皮含有大量花青素，是天然的抗氧化物；但要注意的是，茄子的做法非常多，魚香茄子、煎釀三寶，但一般都會先經過「走油」，即是先用大量油分炸食材，是初步處理的一種烹飪手法。而經「走油」後，茄子會吸收到大量不必要的油分，加上稍後再煎或炒，油量可是十分驚人。今次只用上蒸的方法，就可大大減低油膩感了。

【醬燒天貝茄子卷】

材料：

茄子 1根

天貝 1包

紫菜 2大片

金針菇 半包

調味料：

豉油 2茶匙

味醂 2茶匙

楓糖漿 1茶匙

做法：

1.茄子切段蒸熟、金菇切半焯熟、紫菜切條備用。

2.豉油、味醂、楓糖漿混合成醬汁備用。

3.天貝切片，煎至金黃色。

4.加入醬汁直至醬汁收乾。

5.在盤中先放上紫菜條，然後放上茄子、天貝及金針菇捲起即成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。