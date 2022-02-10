王祖藍再捲是非　被爆不滿C君擔任J2台創意總監　

王祖藍近期可謂相當「惹火」，去年1月獲公布出任無綫首創意官的他，早前被爆與曾勵玲、樂易玲鬧不和後，鄧兆尊日前於網上節目中「爆料」，指王祖藍對於無綫找C君（鄭詩君）擔任J2台創意總監感不滿，節目主持大感錯愕並追問從何得知？鄧兆尊再補充：「我返TVB嘅時候，啲幕後同我講嘅。」

至於祖藍與曾勵珍、樂易玲鬧不和，鄧兆尊則力撐曾勵珍，大讚對方雖然惡，但是一位心地非常好的人，如有些藝員屋企有問題，她就會着對方加入處境劇劇組，令對方有錢搵，紓解困難。鄧兆尊亦補充，其實無綫高層各有職務，大家的大方向都只是想TVB好。

對於傳聞，東網聯絡上C君，他表示：「睇到呢個傳聞啦，我都知好多人鍾意聽古仔同八卦嘅，但話係幕後人講，咁邊個人講呢？我覺得個故事嘅邏輯性有啲得意囉。王祖藍係大台嘅高層，我只係一個J2台一個細台嘅小小嘅睇節目嘅人啫，何得何能令人不滿呢？（會唔會令你同祖藍有心病？）點會？我哋仲互傳Message，大家一齊攞嚟笑吓，其實我回唔回應都冇所謂啦，都唔係事實。（你同祖藍友好嗎？）冇任何不和，否則唔會互傳Message，總之一笑置之啦。」