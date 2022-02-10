山手梨愛　完美I奶胸降AV界

日本AV界一向人才輩出，唔少女優生得樣靚身材正之餘，演技同床技都相當出色，令觀眾大飽眼福！好似今年21歲嘅山手梨愛，無論顏值、身材都係頂班人馬，對AV迷嚟講，多咗呢位索女出賣色相，呢鋪真係行運行到落腳趾尾！

質素拍得住Julia

曾經何時，好多人都話日本AV女優Julia嘅質素係前無古人、後無來者，事關佢擁有充滿魔性魅力嘅美貌，身材仲要係正到痹，22吋纖腰，襯埋一對脹卜卜嘅J奶，簡直係漫畫世界先可以見得到嘅極品！不過，長江後浪推出前浪，質素比Julia有過之而無不及嘅AV女優，喺冇幾耐之前終於正式登場，佢就係出生於福岡嘅山手梨愛。講真，梨愛生得同Julia有幾分相似，身材同屬薄身大波型，加埋身高達5呎7吋，令一對I奶更加突出！

剝衫演出當閒事

梨愛由AV大廠S1一手發掘，喺2021年11月正式登場，入行前做過裸體模特兒，所以對佢嚟講，剝衫演出唔係乜嘢大問題。事實上，睇番梨愛喺處女作嘅表現，真係比起好多初出茅廬嘅女優出色得多，一來佢好識得利用自己嘅天賦本錢，例如以巨胸夾爆男優，二來擺慣甫士嘅佢，床上動作一啲都唔生硬，面對男優嘅衝擊，配合得天衣無縫，加埋面上露出陶醉嘅表情，真係好好睇啊！