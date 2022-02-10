偷偷摸摸　興奮又刺激

「今晚屋企冇人喎，不如……」你有冇試過趁屋企人出晒街，同Honey喺自己間房偷歡？又或者背住另一半，同佢個死黨玩到上埋床？嗰種偷偷摸摸嘅感覺，令人既興奮又刺激，難怪咁多人甘願冒被撞破嘅風險而舂個頭埋去，唔信？睇埋以下幾套四仔，你就會明白晒！

失憶也瘋狂

大家有冇諗過當自己失憶後，性格會唔會同以前一樣？由Marc Dorcel製作嘅《Liya, An Indecent Story》，其女主角Liya Silver就話畀大家知，無論有冇失憶，佢嘅好色本性都唔會改變。影片由Alis Locanta執導，故事講述Liya Silver發現自己瞓喺海灘上，唔單止忘記自己係邊個，更加唔知道之前發生乜嘢事，只係知道當下一刻好想曳曳，於是搭上走嚟幫忙嘅型男，奇怪嘅係，呢位型男只敢同佢偷偷摸摸咁曳曳，好似好怕畀人發現。點解型男會咁驚？Liya Silver嘅真實身份又係乜嘢人呢？謎底唔開估住，留待大家慢慢睇。

吉屋會情郎

情侶冇地方曳曳？去爆房咪得囉，但始終唔及得趁屋企冇人時，約另一半入屋偷歡，既慳錢又刺激！想知有幾刺激嘅話，千祈咪錯過呢套由Reality Kings炮製嘅《Sneaky Sex #27》。影片搵嚟Emily Willis、Abella Danger、Gia Derza等多位超人氣脫星演出，故事講述佢哋同男友打得火熱，偏偏搵唔到地方曳曳，某日佢哋發現閨密Gia Derza有間吉屋放售，於是向對方借匙，諗住同男友盡情曳曳，但喺情到濃時，遇到唔同人嚟睇屋，究竟點樣收科？想繼續曳曳又怕被人發現，真係睇到人勁緊張！

背友搞搞震

秘密嘅戀愛關係叫秘戀，秘密嘅婚姻關係叫秘婚，咁秘密嘅情慾關係又應該叫乜呢？呢套由Porn Pros炮製嘅《Sibling Secrets #11》，就以呢種唔見得光嘅男女關係為題材，並搵嚟4位迷人脫星Lena Paul、Kenzie Reeves、Kyler Quinn同Megan Marx主演。影片分為4個短篇故事，以Kyler Quinn演出嗰段最令人印象深刻。故事講述Kyler Quinn係一位鹹濕妹，某日撞見閨密嘅朋友喺泳池裸泳，色心大起嘅佢，邊偷𥄫邊自娛，點知被對方發現，於是乘機偷歡，原來Kyler Quinn早知閨密暗戀對方好耐，呢鋪可謂橫刀奪愛，難怪佢哋要偷偷曳曳。