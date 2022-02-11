【是日通勝】

農曆正月十一

壬寅年 壬寅月 乙未日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、祈福、安床

忌：開市、栽種、動土

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：13、23、30、24

幸運顏色：銀色、白色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：意志力超強，遇到再多的困難，也不會退縮！

金牛座：待人接物愈是謙遜，愈容易得到別人的認同。

雙子座：感情關係現暗湧，忍讓與包容有助化解危機。

巨蟹座：理財策略忌一成不變，有些帳目要及早處理。

獅子座：人際溝通出問題，有伴侶者要小心講多錯多。

處女座：有望遇到不錯的對象，但不宜太早投入感情。

天秤座：理財宜採取保守策略，貪小便宜易得不償失。

天蠍座：不要拿別人的事開玩笑，己所不欲勿施於人。

人馬座：易因忙碌而冷落伴侶，是時候關心一下對方。

山羊座：主動聯絡友人閒聊，可收獲有利財運的消息。

水瓶座：突發事情讓你不知所措，發牢騷也無濟於事。

雙魚座：防人之心不可無，有可能因錯信別人而吃虧。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）兔 財運升

（跌）牛 煩惱多

鼠：公務繁重，壓力驟增，建議向友人求助。

牛：是日沖煞，有煩惱要早解決，切勿逃避。

虎：正財運佳，多勞多得，要戒掉偷懶惡習。

兔：財運亨通，做生意最有利，開單冇難度。

龍：人緣運稍遜，當面溝通可避免誤會發生。

蛇：腦筋轉數快，遇上麻煩也能處之泰然。

馬：鬥心強，愈是困難的事，愈有興趣挑戰。

羊：事業發展穩步向前，繼續努力可獲賞識。

猴：小心口舌，謹記禍從口出，忌多管閒事。

雞：貴人助力強，適宜拜師學藝、求職應徵。

狗：小心駛得萬年船，粗心大意將帶來霉運。

豬：做事得心應手，沒有甚麼問題難倒你。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

改運，非改變，可改善

經常聽到坊間大師有幫人改運之術，並宣稱可以幫人改變命運。所謂牽一髮而動全身，天人本合一，個人的命運有所改變，整個宇宙定律都會有所不同。試問，除了宇宙的造物主，還有誰具備這個能力？天生我材必有用，這是真話，有的人未成材，皆因走了錯的路，或者還沒找到屬於自己的使命。

研究了命理學這麼多年，我只能說，命運可以改善，先知命，再改善，才有能力去創造自己的命運！重申一次，一切必須基於知命的前提下。

在改變自己命運之前，不如我們集中精力研究如何去改善自己的命運。所謂的方法，其實都是些老生常談的話。例如某人的樣子不太討好，如何改善？答案是：笑布施，經常保持微笑地面對這世界和周圍的人；如何減少小人和增加貴人呢？答案是：主動去幫助需要被幫助的人，平時多予人方便，不要製造麻煩給別人；如何提升桃花運？主動去消除別人的孤獨感，例如探望自己的親戚，或者老人院的長者，消除他們的孤獨感，就可以提升自己的桃花運；如何令自己突破呢？答案是：主動去幫助別人突破自己。以上種種都是因果關係，新的一年到了，一起努力改善自己吧！