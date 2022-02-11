兩個夠晒數︱梁靖琪不刻意追女：可以領養

藝人梁靖琪（Toby）在新劇中有床上戲，身為人母的她坦言接拍攝前有所掙扎，及詢問老公意見，最後她終被導演游說成功。懷上第2胎的她揚言不會刻意追女，又指跟丈夫有共識，不排以領養代替生育，認真大愛！

梁靖琪在無綫熱播的劇集《家族榮耀》中飾演四小姐，是一名律師，事事以家族為先，望得到父親及兄長的認同。她表示今次是首次扮演律師挑戰不少，表示：「因為要記好多對白，我生完第一胎之後記性好差。」她自爆劇中有一幕床上戲，坦言因為母親身份令她有所顧慮：「我都有擔心，有同老公傾過，佢反問我你覺得呢？後來我同導演傾，佢叫我唔使擔心，佢會幫我諗，而且電視尺度有限。（做咗媽咪，太性感唔會做？）要視乎角色，如果係性感嘅打女，我又可以。」

該劇在內地拍攝，由於不想跟兒子分隔兩地，Toby當時帶同未滿一歲的兒子北上工作，她稱與囝囝在14日的隔離中，既難忘又開心，表示：「呢14日佢學到好多嘢，佢喺隔離期間學識行。」而老公亦隨後到內地跟她們團聚，非常有愛，她說：「老公上嚟陪我過聖誕同埋囝囝一歲生日，雖然要隔離14日，但老公話好享受喎！」

另外，Toby懷上第二胎稱雖然妊娠反應大，但卻樂在其中：「覺得好有母愛，我好似天生就係媽咪。」Toby兩胎都是仔，被問到會否再追女時，曾表示有意封肚的她卻轉口風：「如果個天送畀我都會要，但唔會刻意去追。我家姐想追女，結果生第3個都係仔，個個朋友都話我呢胎佗得好似女，第3胎一定係女，我係唔會信。而且我老公話如果要追女，不如領養，佢想領養，我都覺得可以。」

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