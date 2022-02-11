《華燈3》預告片露玄機　終極真兇同佢有關？

台灣女星林心如主演兼製作的台劇《華燈初上》，去年底開始播出了兩季已引來大批觀眾追看，故事中誰是殺死女主角「蘇」（楊謹華飾）的真兇更是全城熱話。早前已宣布第三季將於下月18日上架，而預告片中更看到「蘇」死亡的第一案發現場，原來並非發現屍體的地點，令輯兇距離又近一大步！

第二季劇情中提及到，案發前一晚蘇在「光」夜酒店開完道別派對之後分別見過幾個人，分別是羅雨濃（林心如飾）、何予恩（張軒睿飾），和半夜12點4分現身的江瀚（鳳小岳飾）。根據「光」酒店對面的「Sugar」酒店老闆寶寶（吳慷仁飾）向潘文成刑警（楊祐寧飾）作供時透露，表示「一個男的穿着咖啡色風衣走進店內，接着也有個女也走進去了」，但後來只交代身穿咖啡色風衣的男子是江瀚之後，沒有再交代後來入去的女子是誰。

第二季一直沒有提及過「蘇」被殺害的片段，而在第三季預告中終於有所頭緒，播出了一位身穿紅色長裙和紅色高踭鞋的女子倒臥在地上，地上還留下了一攤血和一堆玻璃碎片的片段。而該女子的打扮與「蘇」遇害當晚的穿着十分脗合，故推段出該幕就是「蘇」被殺害後的場面。再加上地板的紋理亦與「光」酒店內的員工休息室一樣，因而推斷出「光」酒店內的員工休息室便是案發的第一現場。如果「蘇」的死亡時間是10月6日的凌晨12點到4點左右，那麼在江瀚之後入過「光」酒店的該名女子，嫌疑相當之大。