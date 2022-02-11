妮妲莉寶文演《星戰前傳》「餅印」姬娜做替身？

奧斯卡金像影后妮妲莉寶文（Natalie Portman）童星出身，多年前憑法國片《這個殺手不太冷》（Leon:The Professional）而上位，走紅後她在多部賣座片包括《星球大戰前傳》三部曲擔任女主角。而今年她亦會在新一集漫威超級英雄電影《雷神奇俠4》（Thor:Love and Thunder）中孭重飛。多年來妮妲莉一直被指與另一英國女星姬娜萊莉（Keira Knightley）「撞樣」，無論是傳媒以及粉絲都經常分不清她們！而原來在姬莉未紅前亦與的妮妲莉在《星球大戰前傳首部曲：魅影危機》（Star Wars Episode I: The Phantom Menace）中合作，她更在片中飾演妮妲莉的替身！

由於她們「撞樣」故選角指導Robin Gurland選姬娜在片中飾演妮妲莉Amidala女王角色的「替身」Sabé。每當Amidala女王身陷險境時，「替身」就會出動！由於她們化了同一個妝，據聞姬娜母親往探班時亦分不清進是女兒。

提起《星戰前傳》，原來妮妲莉本身並非《星戰》的Fans，她更曾自爆一集《星戰》都沒有看過。而1999年，她亦因為要為中學下學期最後一個考試準備而缺席人生中首套賣座片《星戰前傳》首映禮。而IQ爆棚的妮妲莉更表示唔會理會學業會破壞演藝事業：「我寧願成為一個聰明人而唔做電影明星。」