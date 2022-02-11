東方日報C1：連詩雅陳家樂北上拍劇日夜「調情」　遭棒打鴛鴦

英皇男星陳家樂與「長腿女神」連詩雅的2年「地下情」早已浮面，最近他們秘密以情侶檔拍劇，但劇組刻意錯配「拆散」他們，將連詩雅許配給「人夫」周柏豪，而家樂則情陷另一長腿女星。戲假無阻情真，兩口子鏡頭後談情說愛，幸福滿瀉！

連詩雅（Shiga）與陳家樂2年前被爆秘密拍拖，雖然未有親口承認戀情，但又忍不住在社交網互動放閃，還多次被撞破密會，家樂每次被問起Shiga，總是面紅紅默認感情穩定。2人情定於2019年在韓國濟洲取景的無綫旅遊節目，最近首度於相戀後攜手合作，更齊齊到內地開工，朝夕相對，感情大躍進！

消息透露Shiga與家樂演出新劇《獅子山下．情》，同劇演員還有胡杏兒、周柏豪、李治廷、郭鋒等港星，劇中家樂與周柏豪、李治廷飾演3兄弟，而Shiga並非與家樂一對，而是飾演柏豪的太太。早前眾人到佛山拍攝，雖然網上流出不少開工照，但一直不見Shiga身影，連演員合照亦冇影，非常神秘！而她在社交網也小心翼翼保密行蹤，似乎有意迴避與家樂同框，亦絕口不提與對方合作，繼續低調戀情。

社交網密冚行蹤

劇組趕及在農曆新年前完成佛山拍攝，當時Shiga與家樂在社交網扮前後腳返港，令Fans不察覺他們一齊開工，還以為「小別勝新婚」更甜蜜。查實他們在佛山日對夜對，雖然不同經理人公司，人前並沒太多親密舉動，劇中亦甚少對手戲，但放工、放假總是形影不離，Sweet到爆，見面時間比在港還要多。

有指《獅子山下．情》是中港合拍劇，由無綫前金牌監製、曾創作《十月初五的月光》及《多功能老婆》等經典劇集的陳寶華主理，講述一間茶餐廳經歷數代人主理的故事，並以80年代至今的香港大事件作背景。早前劇組在佛山搭建80年代西環街景作主景，而過年後則在港開工，久未在港露面的李治廷日前便在西貢海鮮街被「捕獲」，劇中他與前組合「少女標本」成員許雅婷一對。

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