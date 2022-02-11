《福布斯》年度娛樂名人收入榜出爐　《魔戒》導演彼得積遜爆冷登冠

由美國財經雜誌《福布斯》選出的「娛樂名人財富榜」各來備受關注，而今年的名單日前公布。結果，憑《魔戒》（The Lord Of The Rings）系列而成名的新西蘭奧斯卡金像導演彼得積遜（Peter Jackson）當選，令人意外！

現年60歲的彼得過去一年勁吸5.8億美元（約45.24億港元）稱冠，不過他的收入來源並非來自執導電影，而是來自他出售名下的視覺技術公司WETA數碼的收入。而僅次於彼得排次席就是有「波士」之稱的美國老牌搖滾巨星Bruce Springsteen，他去年勁賺4.35億美元（約33.9億港元）。他的收入來源來自去年12月他將自己創作的歌曲版權出售予索尼唱片公司。而入圍10大的全是男星，其中包括樂壇兩大猛人Kanye West、Jay-Z，而影星之中就以大隻佬狄維莊遜（Dwayne Jackson）吸金力最勁，他去年收入高達2.7億美元（約21.06億港元），而收入來源並非拍戲所得而是來自其「副業」龍舌蘭酒品牌Teremana。

至於排名最高的女藝人就是奧斯卡金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon），她以1.15億美元（約9億港元）收入排第12位。而她的收入除了來自接拍Apple TV劇集《晨早直播室》（The Morning Show）第2季的2,000萬美元（約1.56億港元）薪酬之外，其餘部分就來自出售其製作公司Hello Sunshine的股份。此外，美國天后Taylor Swift亦以5,200萬美元（約4億港元）打入榜排第25位。她去年的收入來源分別來自其代言產品以及重新灌錄舊碟再發行的收入。