原定明日開騷　趙權@2AM確診新冠肺炎

南韓新冠肺炎疫情失控，接連爆出藝人確診，男團2AM成員趙權亦於今日（11日）證實染疫，事務所指趙權於本月10日自己進行快速檢測，懷疑自己中招，之後到保健所再進行核酸檢測，最後確診。他已接種3劑新冠疫苗，現時已暫停所有活動，遵從當局的指示進行隔離。至於成員瑟雍與昶旻已進行檢測，兩人均沒有受感染，振雲則仍在等候檢測結果。

2AM原定於明日（12日）及後日（13日）在首爾舉行演唱會，是組合相隔9年合體開騷，主辦方宣布由於趙權確診，演唱會將會延期，將為粉絲安排全額退款，演唱會重開時會讓曾購票的粉絲優先訂票。

至於男團ENHYPEN成員SUNOO亦證實染疫，事務所透過官方粉絲平台表示：「SUNOO因為出現發燒和感冒症狀而於本月9日到醫院求診，進行了核酸測試，於10日確診。」據悉SUNOO已接種2劑疫苗，現時除了咳嗽和喉嚨痛之外，沒有出現其他病徵，而ENHYPEN其他成員已進行快速測試及核酸檢測，未有人確診，現時正進行居家隔離，而SUNOO與隊友JUNGWON原定於本月13日開始為EBS電台節目《傾聽》擔任主持，但將延至20日才開始。