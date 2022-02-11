成雙成對　情人節甜蜜上腳

新春過後，正式踏入春天，然後過多幾日就係2月14日情人節。許多品牌爭相推出情人節特別版，包括一眾鞋履產品。當中不乏粉紅色主調或心心元素，着上腳Show吓超Sweet，簡直羨煞旁人！而且限定商品設計特別，一年一度只有這段時間才買得到，用來自己收藏也是一個不錯的選擇。其實情人節限定鞋款無論送禮自用都可以，鞋頭們有福啦！

塗鴉藝術着上腳

美國運動休閒鞋履品牌SKECHERS與紐約塗鴉藝術家James Goldcrown合作推出今年的情人節限定系列，將街頭塗鴉「LOVE WALL」注入品牌的UNO及Max Cushioning鞋款，此舉是希望以愛心圖案傳遞愛意。經典街頭塗鴉作品「LOVE WALL」自2015在邁阿密巴塞爾面世就受到全世界追捧，其中表達的人文關懷獲得國際認同。系列鞋上滿布心心塗鴉，體現出極致的街頭藝術風格。高調得黎不覺雜亂，反而更顯時尚格調。系列除了是愛侶向另一半表達愛意的禮品，藝術家James Goldcrown也希望可以向世界傳遞「簡單的一顆真心足以令世界動容」的信息。

紅色心心表愛意

意大利精品鞋履品牌HOGAN的休閒鞋一直以來被稱為「美腿神器」，因為品牌獨有的流線形厚鞋底能拉長雙腿比例，視覺上將腿部線條修飾到非常筆直。鞋款受到一眾頂尖名模如Gigi Hadid、Bella Hadid等人喜愛，而今年推出的情人節款亦備受注目。白色柔軟小牛皮鞋身配紅心圖案，簡約中帶出浪漫情感。加上記憶棉內底具出色緩震功效，即使着得耐也不覺累，時尚又舒適。

甜酷風格Black Pink

除了休閒風格的運動鞋有情人節特別版，皮靴皮鞋也有限定版。喜愛玩不同設計的DR. MARTENS今季帶來令人驚喜的新作，將既Cool又型格的Virginia黑色皮革注入甜美淺粉紅以及銀色心形元素。粗獷與少女心的反差顏色，感覺非常有個性。情人節系列則帶來1460 8孔皮靴、2976 Chelsea皮靴以及1461 3孔皮鞋，全部用上黑、粉配色設計，鞋底採用標誌性的黃色貼遍縫線，靴款的鞋跟環則加有粉紅色Logo，細節位盡顯心思。