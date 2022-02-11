星級煮意︱陳庭欣炮製瑞典肉丸　毛孩最愛

繽FUN星網新一輯煮食節目《星級煮意》又嚟喇！今次輪到前港姐冠軍陳庭欣（Toby）登場。眾所周知她家中養了幾隻鸚鵡，還不時於社交網分享牠們的生活點滴，至近年，Toby家中更增添了兩隻狗狗成員「Winter」及「一姐」，由於疫情關係，令Toby減少外出用膳，多了時間在家中親自下廚，除了準備人的飯餸，還有鑽研毛孩菜式，所以將於節目內一連兩集，為大家分享毛孩美食，首集率先推介「瑞典肉丸」。

材料方面很簡單，牛肉、新鮮淮山、雞蛋、西蘭花或椰菜花均可，全部切成細粒狀，由於淮山內含有皂角素，去皮後會有一種黏液，內裏的蛋白及薯蕷皂苷會刺激皮膚，引致過敏徵狀，所以建議切淮山時戴上膠手套較為安全。一切準備就緒，就把所有材料放進攪拌器攪爛，接着把肉碎弄成球狀，並排放在烤盤上，之後放入烤箱調校180度焗30分鐘。另一邊廂，番茄、蜜糖及薯粉製作醬汁，只需把番茄切粒後打碎，再放入鑊加熱，滾起後放入適當蜜糖，同時間逐小加入薯粉，之後邊攪拌邊加熱，直至有泡泡浮起便可熄火，接着就把醬汁淋上已烤焗好的牛肉球上，如此簡單的小吃就大功完成，Toby還找來Winter擔任試食專員，正所謂身體最誠實，相信大家見到Winter食到舔舔脷，就知道Toby廚藝應該有番咁上下！未睇清楚製作過程？快啲睇片狂Loop啦！

場地：Nutzen