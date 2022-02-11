泳兒林欣彤疑退賽　《聲生不息》遇禁選秀令急嗌停

TVB最近與芒果TV攜手合辦、聯同《我是歌手》班底傾力炮製音樂比賽《聲生不息》，誠邀多位歌手或藝人參與，以全新的風格，重現香港經典金曲，與全國其他選手進行對壘。據知節目原定於2月19日首播，去年12月已進行秘密拍攝，並爆出入圍名單，包括炎明熹、林二汶、吳業坤、曾比特、Supper Moment、林欣彤、谷婭溦、泳兒、許靖韻、糖妹、林智樂及涂毓麟。日前有新消息，指節目原本已在香港錄製兩期，但突然被叫停，並透露由於內地唔允許再開拍選秀類節目，因而節目設置唔可以有學員同導師，而《聲生不息》亦被要求整改。

由於比賽時間遲遲未確定，因而影響參賽歌手嘅工作安排，有網民就晒出聊天記錄截圖，聲稱林欣彤宣布退出節目，今年將會專注本地創作，而泳兒就因擔心未能喺香港親身宣傳新碟，之後亦已接下其他工作，會同節目撞期，所以可能無法去到內地參加節目。至於曾傳出退賽嘅許靖韻，其粉絲後援會表示已同公司對接，許靖韻並冇退出節目，原定過完年就到內地隔離，但目前尚未出發，正等待節目組通知及安排。另亦有消息指聲夢學員林智樂及涂毓麟已被淘汰，並指最終前往內地比賽就只有6個名額。