甜蜜情人節下午茶　共度私密時光

以往飲下午茶，多數和閨密齊齊嘆和打卡，今年情人節，除了午餐，下午茶時段也適合和情人分享，坊間酒店及餐廳都推出限定的主題下午茶，美味小點倍隨柔和日光，別有一番景致，適合和情人分享這美妙時光。

戀愛色調

若用顏色來形容戀愛，很多人都會選紅或粉紅色。尖沙咀香港瑰麗酒店The Butterfly Room於2月14日至3月14日推出以戀愛色調作靈感的「Love and Glamour」限定版下午茶，當中包括有玫瑰雲呢嗱拿破崙、紅寶石朱古力芝士蛋糕、日式紅豆蛋糕卷、紅豆瑪德蓮蛋糕等，還有特別情侶設計的神秘美點，加指定價錢可享用1杯香佛手柑伯爵香檳冷泡茶。2月11日至15日客人亦可於指定網站選擇外賣下午茶，買回家和對方分享。

火紅誘惑

熱情如火的紅色，用來形容熱戀最好不過，香港美利酒店Garden Lounge於2月11日至14日推出「紅」情蜜意下午茶，就有不同的紅色甜點，如紅絲絨蛋糕、士多啤梨芝士撻、玫瑰士多啤梨曲奇、厄瓜多爾朱古力蛋糕和開心果紅桑子忌廉卷。鹹點則有半熟鵝肝伴玫瑰紅桑子啫喱，讓情侶們沉醉在火紅的美食中，另外還有煙三文魚法式鹹批、魚子醬蛋沙律卷、西班牙肉腸芝士三文治及青醬烤蔬菜法式薄餅作配。

朱古力火鍋

女士們在情人節通常都會收到朱古力，茶點亦經常以朱古力入饌。香港四季酒店Gallery於2月12日至14日推出的精美下午茶，除有4款甜食和4款鹹味小食，桂花鬆餅配自家製卡菲爾酸橙杧果醬和德文郡忌廉外，還會配朱古力火鍋，當朱古力布朗尼或雪糕榛榛蘸微暖的朱古力漿來吃，滋味加倍。

酸甜滋味

精緻美味的蛋糕及甜點，甜度要控制得宜，酸酸甜甜最開胃。金鐘香港JW萬豪酒店由現時至2月14日推出的情人節下午茶套餐，甜品包括柑橘玫瑰馬卡龍、白朱古力白桃慕斯、蜂蜜醋慕絲蛋糕、柑橘茉莉蛋糕及橙味甜酒朱古，微酸口感配上鮑魚撻、龍蝦啫喱配魚子醬、脆炸虎蝦配杧果酸汁、心形多士配鴨肝醬等鹹點，剛好平衡，最後來點鮮士多啤梨及士多啤梨醬，清新開胃。同時間，餐廳2月會推出外賣下午茶，食物配搭略有不同，還可以配一瓶Rosé在家慢慢嘆。

中西合璧

西式下午茶除選用外國食物外，加點中式煮意有意想不到的效果。香港嘉里酒店大堂茶座於2月11日至15日推出情人節下午茶，加入不少中式元素。鹹點有煙三文魚牛油果春卷配金橘蛋黃醬、陳皮紅燒黑毛豬腿肉配鮮薑陳醋、桂花鮑魚柚子蘿蔔絲沙律配薄脆、金沙鮮蝦麵及魚子醬和羊肚菌黑松露糯米釀雞翼，甜點有烏龍茶慕絲和其他選擇。若客人追蹤酒店指定社交平台，並在個人帳戶分享下午茶照片及加指定hashtag，向餐廳員工展示後可免費獲贈玫瑰蘋果茶。意猶未盡的話，還可以購買特別設計的「他/她」的情人節蛋糕回家繼續甜蜜。

海景伴食

想悠閒欣賞海景歎甜蜜下午茶嘅話，位於馬灣海邊嘅挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳就由即日至2月28日推出全新「戀戀莓果海景下午茶」（兩位用），以時令士多啤梨為主材料，炮製出多款美甜，包括經典法式風味嘅士多啤梨費雪南、法式士多啤梨餅及士多啤梨朱古力撻與白酒士多啤梨甜品杯等。下午茶亦有鹹點供應，包括煙火雞露筍大蘑菇卷、香梨意大利火腿配紅酒啫喱及牛肝菌蝦肉酥盒等。歎下午茶仲可以製作啤啤熊（不包自選衣飾）及以優惠價製作專屬夢幻夜燈添呢！

秘密花園

女士在情人節收到鮮花，心情自然好。Vivienne Westwood Café全新推出的「秘密花園主題英式下午茶」，加入不少春日元素如蝴蝶和花朵來裝飾鹹甜點，當中包括蝴蝶造型迷你法式蛋白檸檬撻、特濃朱古力百利酒盆栽蛋糕、蜂蜜蘆薈鮮杧果布甸和自家手工馬卡龍等。鹹點有香煎帶子配金箔黑魚籽、法式香蝦芝士酥盒和意式番茄伴水牛芝士多士等，讓大家感受春日花園盛宴。

浪漫水晶

吃過下午茶，再送上禮物，相信對方必能感受到你的心意。這個2月，中環Madame Fù和Swarovski合作推出「Crystal Wishes 水晶心願」情人節主題下午茶，茶點就有多啤梨慕絲配冷萃伯爵茶啫喱、檸檬蛋糕伴法式酸忌廉、粉紅蛋白霜鮮紅桑苺撻、心形蝴蝶酥配紅寶石朱古力脆皮、蘇格蘭式特濃松露朱古力、黑松露雞蛋沙律配番茄多士和紅菜頭及酸忌廉沙律伴香草焗日本番薯等，惠顧主題下午茶的客人，會獲贈1對Crystal Wishes 耳環，相信另一半會加倍開心。