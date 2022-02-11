VISION EQXX純電概念　長氣續航

電動車的續航力，取決於所搭載的電池容量有幾大？其實單睇電量不能代表全部，還得看其耗電效能，換句話即是部車慳唔慳電，這可於綜合耗電量反映。德系大廠平治(Mercedes-Benz)早前發表一款堪稱是該品牌有史以來最高能源效益的全新純電概念作VISION EQXX。它搭載容量不到100kWh的電池，卻擁有逾1,000km超高續航力，綜合耗電量低於10kWh/100km，矚目全球。

須先強調VISION EQXX是為提升電動效能、以長途旅程而開發的概念電動車，而非以強悍性能為賣點。從所採用的全新先進電動動力系統，單次充電後最高行駛里程超過1,000km便可知一二。車上僅配備一具150kW後軸電動馬達，即大約可輸出201hp最大馬力。儘管如此，這具電馬達效率極高，能在提供動力的過程中將95%的能源從電池透過馬達成為驅動輪胎的動力，亦即只有 5%能耗。 車載的電池組容量，雖跟 EQS的相若，不多於100kWh，但體積和重量卻分別大減 50%和30%之多，令整套電池組連框架的總重量僅 495kg(車重1750kg)，而且可支援 900V高壓直流快充，向世界展示其最新高效電能科技非凡實力。

除提升電馬達效率和電池組架構輕量化，廠方還透過更多不同手段以減少浪費能源來增加續航力，包括：以極簡流線設計配合先進空氣力學開發低見 0.17 Cd的超低風阻係數車身設計、採用 F1 輕量化車架、鋁合金製制動碟、鎂合金輪圈及超低滾動阻力輪胎等技術。此外，廠方更在車頂裝有由117塊超薄太陽能電池板組成的太陽能發電系統，藉由太陽能板產生的電力儲存在一顆獨立的鋰電池內，負責供電給車內多項電子系統及配備，例如：冷氣系統、氣氛燈及資訊娛樂系統等，以分擔車底電池組的負荷。據廠方表示，在理想狀態下，可額外提供 25km續航里程。

車廂方面亦展示不少創新科技，最搶眼莫過於橫跨整個中控台的47.5吋一體成型8K顯示屏幕，還有最新版本Hey Mercedes語音助手、在頭枕位置新增喇叭音響等。內裝廣泛採用輕量化又環保的再生或天然可持續物料鋪陳，以回應未來的環保和可持續發展趨勢。全車座椅採用非動物皮革包裹，包括由仙人掌纖維與生物基聚氨酯基製成的Deserttex可持續物料和通過純素認證的MyloTM 菌絲體皮革代替品。車門把手由 AMsilk 的高強度、基於生物技術和經過認證的純素仿絲織物 Biosteel® 纖維製成，並採用 100%竹纖維地氈。而中控台面、門板和車頂則採用加入38%回收循環再造PET 製成的DINAMICA® 仿皮及由家居及堆填廢物製成的UBQ可持續塑料替代品包覆，減低碳足迹。