【恨都恨唔到】特別版Air Force 1　1.97億天價成交

由已故時尚巨人Virgil Abloh引領品牌與Nike合作的聯名鞋款－LV x Nike Air Force，;在最近一個慈善拍賣會上創下高達HK$1.97億的總成交紀錄，其中最貴1對更高達HK$275萬。（互聯網）

儘管我們已失去時尚界巨人Virgil Abloh，但由其創下的傳奇依然繼續。繼去年12月發表的遺作－「2022 LV春夏男裝秀」引起時裝界極大回響後。由他引領品牌與Nike合作的聯名鞋款－LV x Nike Air Force，在最近一個慈善拍賣會上亦創下驚人的成交紀錄。

是次拍賣的The Louis Vuitton and Nike Air Force 1 by Virgil Abloh聯乘系列，總數200對（全屬特別配色），最初預測的競標價為90,000美元 （約HK$70萬）。結果隨着拍賣會正式結束，全數鞋款悉數拍出後，竟創下高達2,530萬美元（約HK$1.97億）的總金額成交紀錄，比原先預計的300萬美元（約HK$2,338萬）高出許多。而當中最高成交價由尺碼US5的1號拍品拿下，拍賣價高達35.2萬美元（約HK$275萬），令人咋舌。這對創下成交天價的神鞋，採用珍貴的小牛皮製成，鞋身飾有LV標誌性的Monogram、Damier圖案以及天然牛皮滾邊。每對都搭配一個來自品牌2022春夏系列橙色鞋箱，鞋箱由Monogram Taurillon皮革製成，適合各種尺碼鞋款，極具收藏價值。另外，拍賣所得將會捐贈給Virgil Abloh成立的「Post-Moder」獎學金基金，並與時尚獎學金基金（Fashion Scholarship Fund）合作，以支持黑人、非裔美籍或非洲後代優秀學生的教育。

同場加映：純金Air Jordan

提到天價球鞋，又怎可不提加拿大説唱歌手（同時也是街頭品牌OVO的主理人）Drake，於2016年推出的Solid Gold OVO x Air Jordan 10定制版本球鞋？這對由洛杉磯藝術家Matthew Senna操刀設計的Air Jordan 10以純24K金打造，極盡奢華。全球只此一對，坊間估計身價為HK$1,500萬。可是這對球鞋重達100磅，只能作雕塑藝術品，不能穿上腳，大家睇咗當着咗算喇！