獻產後第一次！余香凝重拾結他自彈自唱

藝人余香凝去年5月為老公陸政渡誕下女兒Clare，產後她首次重拾結他自彈自唱，並笑言把產後的第一次奉獻給電影《緣路山旮旯》的導演黃浩然。她在該片中飾演女神「咩姐」Melanie，性格自信、爽朗兼強勢，令人聯想到導演在人物設計方面加入余香凝「本尊」的影子。她卻表示自己都有小鳥依人的一面，在生日時要求老公為自己親自下廚，而性格極為認真的陸政渡因為堅持按本子辦事，令余香凝等到頸都長。

余香凝今次唱彈的作品《MELANIE》，是《緣》片的片尾曲，該片原計劃於情人節公映，現因疫情肆虐戲院暫時停業而宣布延期，而該片尾曲主唱者周漢寧為了幫電影打氣，趁着情人節臨近，連續多周懷抱結他遊走於電影內的不同景點，做街頭Busking，獻唱電影片尾曲《MELANIE》，為一片肅殺的香港街頭增添一份甜味。電影女主角余香凝有見及此，亦歌癮大發主動加入周漢寧的「ONE MAN BAND」，製作情人節「ONE+ONE MAN BAND SPECIAL」作特別演出。當被問及是否曾經收過別人為她而特別創作的歌，余香凝就「爆料」指曾收過瀕臨分手的男友為她而寫的歌，雖然情已逝，但仍然為了歌詞內的「TIME’S UP，仍然會記住。」而喊爆。

祝情人節快樂

對於《緣》片因疫情未能如期於情人節上映，導演黃浩然表示：「計劃趕不上變化已成為常態，路途崎嶇都無辦法，惟有調整心態～條路遠咗，咪當欣賞吓沿路風景囉！同愛情一樣：唔怕山旮旯，最緊要搵到嗰個同你緣路同行嘅人嘛！謹代表《緣路山旮旯》仝人，祝各位情人節快樂！」