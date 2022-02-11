想封男神盤？即學「孫仙」孫藝珍氣質穿搭

人間一大喜訊！孫藝珍與玄彬宣布結婚。消息一出他們的CP粉紛紛表示，「俊男美女超級配！」、「在一起就是養眼畫面！」其實大家從他們去年證實戀愛後，就一直想見證他們真結婚。兩位經常在社交帳號上「發糖」，玄彬的目光完全被孫藝珍吸引，而孫藝珍之前參加訪談節目時也透露，玄彬是她的初戀。當初兩位飾演韓劇《愛的迫降》中的一對情侶，劇集播出後，不時傳出戀愛消息。事實兩位都十分有魅力，不但是神級境界，孫藝真更被稱為「仙女級」，即使「孫仙」已經40歲，戯內戲外還是渾身充滿少女感，整體氣質非常好。大家不妨參考她的個人穿搭，也去虜獲一個男神吧！

秘訣1：單一顏色營造溫柔、高貴氣質

純色單品是最簡單的搭配，同時也可凸顯個人氣質。簡單的服飾不會喧賓奪主，反而會令大家的視線轉移至臉孔和體態。而且沒有過多的顏色和裝飾看起來很清爽，能夠增强親和力和自身的亮點。孫藝珍本人很喜歡黑白純色搭配，偶爾還會穿偏裸色調的粉色裙裝。簡單的配色時而隨性時而知性，非常符合她的優雅氣質。

秘訣2：利用條紋、格紋和碎花增添少女感

從孫藝珍的社交平台照片可見，她在朋友聚會或度假出遊時，會經常穿上有圖案設計的服飾，而直線條紋、碎花和格子圖案更是其至愛。這些圖案有減齡的效果，讓孫藝珍像少女般散發青春甜美和活潑感。喜歡活潑少女風的你不妨試試這些圖案風格，不管是跟朋友郊遊，或是跟男友約會都一樣很適合。