尹蓁晞唔要爛桃花　黃榕教OL辦公室練臀

藝人尹蓁晞（Yumi）、黃榕和練樂儀（Alina）早前出席形象指導許嘉浩（Karl）公司的開年團拜，各人穿着「紅噹噹」吃火鍋店應節，寓意愈滾愈旺，大紅大紫。穿貼身小背心的Yumi，明顯消瘦，狀況回勇，她透露獲師傅提點虎年桃花運吉中暗藏洶湧，人緣和異性緣當旺，她笑指新年連續三年買桃花又圍着打圈行，終於有收成：「做呢行都要有桃花運，自己性格比較慢熱，今年有正桃花緣，自己都應該活躍啲，講多啲嘢。不過我想專注正桃花運在工作上，感情事不急，也不要爛桃花。」被讚修身有成績的Yumi，現時每天也抽空1小時在家看教練運動短片跟着做，開心有愛貓在旁陪她一齊做，成為她的動力。她將自拍運動片及DIY健康餐的短片放上網，吸引不少網民留言要求分享食譜。

至於黃榕（Gloria）去年參加健美比賽連奪三個金牌，因而被好友封為「黃金榕」，已考教練牌的她今年繼續進修健美及飲食知識，目標能代表香港衝出亞洲參與更高認可的健美比賽。受疫情肆虐影響，健身室都暫時關門，Gloria惟有改而以Zoom教班，指導OL在辦公室做健身及鍛煉蜜桃臀的秘訣，並透露將會推出自家運動用品系列，第一個便會生產運動口罩。

有份參演荷里活影后妮歌潔曼的劇集《Expats》的Alina，新一年以打出國際為目標，繼續跟自己喜歡的國際影星合作。笑言：「Lady GaGa是另一個合作目標，希望可以能跟對方一樣咁百變。」另外，Karl透露今年會與拍檔投資NFT（非同質化代幣）計劃，投資六位數字湊熱潮，他主要負責創作概念和宣傳，透露已落實一男一女藝人，會為他們度身訂造其NFT個人品牌作頭炮。