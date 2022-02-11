否認奉子成婚　玄彬被爆孖孫藝珍睇話劇

因合拍人氣韓劇《愛的迫降》而撻着的韓星玄彬與孫藝珍，昨晚（10日）宣布將於3月舉行婚禮，獲不少圈中好友及世界各地的粉絲留言送祝福，而曾多次被目睹約會的2人，原來本月8日去了支持大前輩黃政民主演的話劇《理查三世》，雖然他們戴住口罩，但仍被不少粉絲認出，有網民說：「玄彬真的很高，孫藝珍雖然沒有化妝，但好漂亮」、「就覺得是在哪裏見過的俊男美女，看清楚才發現時玄彬和孫藝珍」。

而玄彬與孫藝珍曾在瑞士為《愛》劇取景，兩人公開婚訊後，瑞士駐韓大使館亦在社交網發文送祝福，又指假如他們正在物色婚禮場地，推薦他們到瑞士行禮，又附上當地婚禮場地的資料。

對於有網民猜測玄彬與孫藝珍突然宣布結婚是因為女方懷孕，兩人的好友就向傳媒表示：「不是未婚懷孕，他們是基於對彼此的信賴和愛意而約定一起生活。」而孫藝珍剛好拍畢新劇《三十九》，所以將婚禮訂在3月中舉行。

此外，男歌手E'Dawn最近透露向女友泫雅求婚成功，他昨日（10日）在社交網公開與泫雅的新相，相中他身穿黑色禮服，泫雅則穿上白色低胸裙，似乎是在拍攝婚照，E'Dawn又發文公開向泫雅示愛：「我的愛和我的靈感來源，在這15年給予人們勇氣和靈感，是知道感恩和給予的人，這個人非常帥氣和令人自豪，我也好想成為這樣的藝人，你真的辛苦了，我愛你。」