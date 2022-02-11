新任007花落誰家？回顧6任占士邦男星

在電影《007：生死有時》（No Time To Die），英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）最後一次飾演占士邦，之後有大量網友討論「新占士邦」的人選。由小說改編為電影的《占士邦》系列，在過去的60年和27部電影中，由6位男演員扮演電影中的主角占士邦。當中6任主角都各有特色，今次我們一起回顧有那些明星曾經飾演過占士邦！

兩年前逝世的第1代007辛康納利（Sean Connery）被很多人認為是最深入民心的占士邦，這位蘇格蘭影星曾經主演過6部的官方「邦片」，他的第1部是1962年首集《鐵金剛勇破神秘島》（Dr. No），直至1971年最後出演由電影公司Eon Productions出品的007系列電影《鐵金剛勇破鑽石黨》（Diamonds Are Forever）。

第2任的占士邦由澳洲男星佐治拉辛比（George Lazenby）出演，他被認為是最默默無聞的占士邦演員，因他只參演一集007電影《鐵金剛勇破雪山堡》（On Her Majesty's Secret Service）。這是佐治從模界轉攻影壇的第一次螢幕經驗，所以他的表現得到了兩極的評價。

老牌「占士邦」男星羅渣摩亞（Roger Moore）是第3任占士邦的男星，他飾演角色占士邦長達12年，在1973至1985年期間出演了7部《007》系列電影。當中於電影《鐵金剛勇破海底城》（The Spy Who Loved Me），以高難度特技動作滑雪跳傘為開頭，直到現在這動作鏡頭為人所津津樂道。

第4任的占士邦是由威爾斯男星鐵摩達頓（Timothy Dalton）出演，他只參演過兩部占士邦片，分別是《鐵金剛大戰特務飛龍》（The Living Daylights）與《鐵金剛勇戰殺人狂魔》（Licence to Kill）。雖然鐵摩的占士邦作品不多，但在電影中他以貼近小說中占士邦的黑暗與冷酷形象來演繹角色，與之前羅渣的幽默演繹方式不同，所以他的演出也留下深刻印象。

繼鐵摩之後，愛爾蘭男星皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）成為第5任的占士邦，他曾飾演4部占士邦片，例如《新鐵金剛之金眼睛》（GoldenEye）與《新鐵金剛之不日殺機》（Die Another Day）等。過往在無綫明珠台會有時候重播皮雅斯的「邦片」，所以皮雅斯是其中一個在香港較為人熟悉的占士邦。

英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）於2006年的《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）擔任第6任占士邦。一開始公布丹尼爾會成為新任占士邦時，因金髮的丹尼爾與的小說黑髮主角的形象不同，有不少人批評選角有問題，但電影上映上後，因他出色的演出打破了各方的批評。經歷了15年和5部《007》作品，丹尼爾由一開始不被看好，到現在成為最受喜歡的占士邦之一，可謂歷盡艱辛。