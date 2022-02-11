真無線新貴　「造星幫」演繹？

真無線耳機愈出愈多，想突圍而出其中一個方法是搵明星代言。來自瑞典的Sudio T2最近便找來《全民造星II》出身的男子組合PIX3L和《全民造星IV》的Alice、Sica、Yoyo演繹全新色系，當中包括黑、白、米、薄荷綠、酒紅和紫丁香色，由耳機到充電盒都統一用色，啱晒年輕人。

耳機另一賣點是外形經過17次實驗而來，全球招募400多人親耳佩戴，務求提高舒適度，而新型耳塞適合任何耳形人士，長戴也不會有痠痛感。另外，內置動圈單元的它能自動分析環境噪音，產生防頻效果，配合前饋主動降噪技術，阻斷環境噪音，帶來沉浸式聽覺體驗。耳機防汗防濺水，單次充電可用7.5小時，搭配充電盒續航力達35小時。只不過此耳機沒有入耳或離耳偵測功能，沒有專用App，充電盒又不支援Qi無線充電，整體功能有點落後。

同場加映︰情人節入手教主耳機

連「教主」Anson Lo都是用家的Nothing ear(1)耳機最近在原來白色以外，加推黑色版本，即日至2月14日買齊兩色仲可以平近3百元入手。耳機單邊僅重4.7g，符合人體工學，內置11.6mm大尺寸驅動單元，其他賣點包括防汗防水濺、主動降噪、34小時超長播放時間。