【美女饕廚】西營盤熟成鮨店

今日介紹呢間位於西營盤的新日本餐廳，全店只有8個座位，主打熟成鮨，之前同大家介紹過灣仔區，喜歡熟成壽司的朋友又多一個選擇了！

主廚為香港人武師傅，首創二段熟成技術，第一段熟成係濕式熟成，將魚嘅纖維分解，令魚肉變得柔軟，而蛋白質亦會轉化為胺基酸，有助提升魚本身嘅味道、甜味及旨味；再來第二段熟成就會係乾式熟成，令魚味進一步濃縮。餐廳內置有熟成櫃，看到的吞拿魚腹肉表面全黑，已熟成了近30天，當熟成完成後要先切走黑色部分，只取中間，所以成本相對較高。

餐廳裝修簡樸潔淨，主要用奈良縣吉野檜木裝潢設計而成，所以進入餐廳後，空氣中飄住淡淡木香氣。

壽司飯用新潟魚沼越光米混入赤醋及米醋，飯既溫度微暖帶酸，以突出熟成魚味道，而飯亦唔會握得帶空氣感。

靜岡糖番茄伴西京醋味噌，糖度高嘅水果番茄加上帶酸嘅醬汁作開胃菜。先來前菜鰻魚苗，來自長崎，口感滑溜黏柔帶鮮香，像吃麵條般。

第二道菜是赤海參刺身，我最愛的一道菜之一，帶有獨特的嚼勁，鮮得不得了，還帶微甘的味道。

第三道菜是北海道蝦夷鮑魚，用慢煮方法，沒有多餘醬汁，只加上少許鮑魚肝醬已能大大提升鮑魚鮮味。

第四道菜是舞茸茶碗蒸，用燒香舞茸毛蟹殼煮成嘅高湯混入雞蛋而成。

終於到壽司了，先來熟成15日的真鯛魚，漁師將真鯛嘅飼料混入蜜柑餵飼，令魚肉吃起來帶點果香氣。

第二款是熟成25日的天然鰤魚，油脂十分豐富，熟成後味道更帶有牛油和堅果香。

第三款是熟成10日手釣関池魚，味道相當濃郁，熟成後魚肉口感帶膠質。

第四款是活帆立貝，師傅先打一打令貝肉收縮，再刨上岩鹽，咬下去帶一絲絲的鮮甜爽口。

第五款是熟成60日的大吞拿魚腩，熟成後的Toro肉和筋會變得軟嫩帶甜香，最後還有Parma Ham的油香餘韻。

第六款是熟成60日中吞拿魚腩醬油漬，味道更富層次，慢慢咀嚼後會有濃厚的芝士和煙熏香氣，肉味更濃。

之後還有小肌熟成15日、北海道牡丹蝦、慢煮鮟鱇魚肝、燒北海道鱈白子和手釣鯖魚熟成14日。

再來是北海道馬糞海膽配毛蟹，將活毛蟹蒸熟拆肉，蟹肉鮮甜，配上海膽及烏魚子碎，是必吃推介。

最後是魚湯和北海道赤肉蜜瓜作結，十分豐富的一餐！

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）