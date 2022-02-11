《青春本我》出碟！林君蓮扮炎明熹唱歌

由炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）以及鍾柔美等一眾《聲夢傳奇》學員主演劇集《青春本我》將於周日晚（13日）播出大結局，該劇以歌舞劇為主，前後推出了多首劇集原創歌曲，當中包括：《快啲快啲》、《自我推介（I Me Mine Myself）》、《別難過》、《複雜》、《靈魂伴侶》等，並會收錄於2月14日推出的《青春本我》電視原聲歌曲大碟，為了回饋樂迷、確保歌曲質素盡善盡美，大碟監製Johnny Yim特別將大碟交到被英國政府列入英格蘭遺產的Abbey Road Studios作母帶製作，而Abbey Road Studios最著名的客戶是英國著名樂隊披頭四。

是次聲夢學員除了參與劇集拍攝及原創歌曲獻唱外，張馳豪（Aska）、林君蓮（蓮姐）、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）及文凱婷（Aeren）更參與了作曲及填詞的創作部分，潛力驚人。當中以共有三首原創作品的Aska最多產，他與蓮姐、Archie及Rock早前齊齊接受See See TVB訪問，暢談創作歌曲的過程及小故事。

歌詞有共鳴

談到三首作品中，Aska坦言最喜歡Gigi的《複雜》，並指自己在填詞方面花了很多時間：「因為填詞嗰陣諗咗好多，我唔想個歌詞淨係Apply落Gigi個故仔度，我想啲詞令到好多唔同嘅聽眾聽咗之後都會有少少共鳴。」與Aska攜手為《複雜》作曲的蓮姐，受訪期間突然Gigi上身大唱特唱，她笑言：「我作曲嗰時不停幻想Gigi會唱成點，同係咁扮佢嘅唱法，Aska都讚我花咗好多心機喺扮Gigi唱歌度。」十分搞笑。

至於為Chantel的《靈魂伴侶》填詞的Rock，則笑指重拾初戀感覺最難：「我嘅初戀已經離我太遠，我已經唔係好記得喇，有啲難度。」