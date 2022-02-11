【衞生巾當尿片用】楊慧敏險在巴士失禁：漏咗幾滴！

先後參選港姐及「口罩小姐」均落敗的網紅楊慧敏（Mina），近年其言行舉止常成熱話，包括參加「口罩小姐」時聲稱因抵受不住網民狂批而想輕生，今日（11日）她網晒一張坐巴士士雙腿夾到實的相片，並寫上「我好急尿」這句，她自爆爭點在巴士上失禁！Mina稱搭巴士前，穿梭油麻地多間餐廳及大廈找洗手間，但全部吃閉門羹：「點知都係『洗手間不外借』、『疫情期間唔係咁方便』，咁其實我喺街瀨尿，都一樣咁唔方便。」

點算好？自言是無綫花旦馮盈盈師姐、同樣是港大畢業的Mina，突然想起衞生巾可以緊急救援，變為尿片！她說：「我嚟緊M，底褲有M巾，就算搭巴士瀨咗，都應該唔覺嘅！」於是索性搭巴士的她，自言在1小時的車程中，反問自己既然有衞生巾，為何之前堅持要找洗手間：「根本唔會有人欣賞你，唔會有人讚你忍得好，因為信念嘅動搖，我唔小心漏咗幾滴！」此時她稱因自己是公眾人物，不想出醜，見就到站，立刻落車！

不少網民熱討其忍尿經歷，紛紛建議她去酒店或酒樓解決，她回覆說因當時拿着兩大袋東西，不方便行太遠，又笑言最後忍到冇失禁，要畀個叻自己！不過有網民指衞生巾的吸濕力比不上尿片，故建議她應就地解決，她回覆：「嗰刻啲尿谷上腦，諗唔到咁多！」