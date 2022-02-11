今年嘅願望係咩？梗係水頭充足又有女啦！男人正正係需要呢兩樣，所以今日特別介紹3部主打潮吹嘅AV作品，畀大家欣賞女優表演激烈嘅潮吹絕技，瘋狂地亂噴泉水，滋潤大家嘅眼球兼寓意大家今年水頭充足！

控制不住

喺Ideapocket出品嘅《愛神限界突破絕頂》中，八頭身高挑女優神菜美舞一向予人冷艷嘅感覺，不過今次佢就會變得火辣辣，因為班男優收到「柯打」話一定要令美舞瘋狂潮吹，所以個個都會使出絕技去刺激阿妹。呢班男優果然經驗老到又技巧獨到，好快就令舞妹因快感衝擊而面容扭曲，身體仲出現痙攣，繼而爆發出激烈潮吹！舞妹嘅慾火被喚醒之後，潮吹更係一發不可收拾，只係畀男優捽兩捽，就會控制不住變成噴泉！

3公升泉水

S1推出嘅《愛神覺醒第一次大痙攣》，講述綺麗白淨女優香澄莉子會迎接新挑戰，就係畀男優連番刺激，將官感神經喚醒，感受最強烈嘅快感衝擊！男優除咗會使出熟練嘅指技令莉子高潮迭起，仲會出動各種震動玩具瘋狂刺激，經過激烈嘅前戲之後，阿妹全身都變得極之敏感，被男優快速進攻時，身體出現強烈嘅痙攣，仲興奮到尖叫連連！據廠方稱，莉子喺片中一共出現痙攣4,800次，潮吹更噴出3公升泉水，厲害！

巨鵰來襲

喺Moodyz推出嘅《巨根性感帶失神開發》入面，小野六花呢位可愛小花一定會覺得好「充實」，因為廠方特別搵來巨鵰男優嚟招呼佢，而呢班男優訓練有素兼且性能力強，每次進攻都會令花妹大受刺激，所以好快就到頂爆發潮吹，要緊急暫停洩洪，場面精彩！雖然男優嘅體力有限，但係唔代表六花嘅潮吹會停止，因為佢哋會施展精湛指技同出動震棒，務求令花妹繼續水花四濺！

簡評

所謂水為財，邊個唔想疊水呢！而欣賞AV女優亦最緊要係水頭充足，見到佢哋爆發潮吹，真係興奮無比！今次介紹嘅作品就以潮吹作為主題，當中本仙最鍾意神菜美舞主演嘅《愛神限界突破絕頂》，一來阿妹又靚女又高挑，二來佢一向以強悍癡女風格演講，但係今次畀男優搞到面容扭曲兼潮吹大作，更加爽到拗晒腰，強烈嘅反應令人睇到大呼過癮！